"Хлопчики поїхали, чоловіки залишилися": російський пропагандистський ролик наробив шуму (відео)

У мережі вже з’явилося багато жартів на цю тему

Російські пропагандисти запустили черговий "мотиваційний" ролик, який висміює чоловіків, які виїхали за межі росії після початку часткової мобілізації.

Відповідне відео активно почало просуватися в російському сегменті мережі та вже встигло розлетітися багатьма телеграм-каналами.

На кадрах показаний якийсь банкір, який заявив, що їде в Грузію "назавжди", а також дві жінки, які відпускають осудливий коментар щодо цього.

В одній зі сцен у кадрі з’являється бабуся, яка відразу ж падає, і два хлопці, які кидаються їй на допомогу, поки банкір їде геть.

"Хлопчики поїхали, чоловіки залишилися", — каже одна із жінок.

Слід зазначити, що відразу після цього мережу заповнила хвиля жартів.

Відреагували на відео та в Центрі протидії дезінформації, де зазначили, що це відео є явним натяком на підготовку нової хвилі мобілізації у росії.

"Ці примітивні відео мають глибокий підтекст, оскільки цим текстом кремль цькує чоловіків, які відмовляються вмирати за путіна", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, оголошення про мобілізацію в росії викликало хвилю паніки серед населення. Оскільки від порядку денного не були застраховані навіть працівники місцевих та федеральних органів влади, деякі відділи залишили близько 20-30% усіх співробітників.