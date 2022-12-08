Плани путіна: пєсков вперше відкрито висловився щодо Херсона та Запоріжжя

Прессекретар президента росії володимира путіна дмитро пєсков озвучив плани щодо Херсона та Запоріжжя.

За його словами, приєднання нових регіонів не планується, але водночас у планах росії є звільнення "частини окупованих Києвом нових російських регіонів".

"Про це не йдеться. Принаймні, жодних заяв із цього приводу не було, але все одно чекає багато роботи зі звільнення територій. Ви знаєте, що в ряді нових регіонів рф є окуповані території, які доведеться звільнити. Я маю на увазі. частина Донецької республіки, у тому числі та те, що увійшло до складу рф та потім було назад окуповане українськими військами", — сказав пєсков.

Тобто, кремль офіційно оголошує, що хоче знов захопити Херсон, і, вочевидь, захопити Запоріжжя.

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