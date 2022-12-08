Планы путина: песков впервые открыто высказался насчет Херсона и Запорожья

россия вновь может попытаться захватить украинские города

В кремле сделали новое заявление относительно украинских городов. В планах рф якобы нет "присоединения" новых территорий.

россия сейчас намерена заниматься "освобождением части оккупированных Киевом новых российских регионов". Об этом заявил пресс-секретарь президента рф путина дмитрий песков, передает российские издание РИА Новости.

"По крайней мере, никаких заявлений на этот счет не было, но все равно предстоит много работы по освобождению территорий. Вы знаете, что в ряде новых регионов рф есть оккупированные территории, которые предстоит освободить. Я имею в виду часть Донецкой республики, в том числе и то, что вошло в состав рф и потом было обратно оккупировано украинскими войсками", — сказал песков.

Таким образом кремль официально объявляет, что хочет снова захватить Херсон и, очевидно, Запорожье.

Напомним, что 30 сентября путин подписал договоры о "присоединении к рф" захваченных украинских территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Глава кремля аннексировал украинские территории, подписав договоры с гауляйтерами захваченных россией частей нашей страны.