"Решается судьба миллионов людей": Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов находится в оккупации
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Украине предстоит еще много работы по деоккупации своей территории
С начала полномасштабного российского вторжения Украина вынуждена вести войну на выживание, и несмотря на успехи ВСУ судьба миллионов человек еще не решена.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди.
По его словам с 24 февраля ВСУ смогли освободить 1888 населенных пунктов от российских захватчиков, однако примерно такое же количество до сих пор находится в оккупации.
"Это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены", — сказал он.
Зеленский добавил, что в российских фильтрационных лагерях тысячи человек пропали без вести, а сотни тысяч были силой депортированы.
Как сообщалось ранее, в разбомбленном Мариуполе в квартирах отсутствует отопление, а в некоторых районах — и вода. Если же водоснабжение не отключено, ему мешают низкие температуры: в отдельных квартирах при морозе в -7°С начинают лопаться трубы.
Вместе с тем оккупанты продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры, вследствие чего вся Украина столкнулась с угрозой блэкаута.