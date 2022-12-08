"Решается судьба миллионов людей": Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов находится в оккупации

Украине предстоит еще много работы по деоккупации своей территории

С начала полномасштабного российского вторжения Украина вынуждена вести войну на выживание, и несмотря на успехи ВСУ судьба миллионов человек еще не решена.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к представителям Фонда защиты прав человека им. Роберта Кеннеди.

По его словам с 24 февраля ВСУ смогли освободить 1888 населенных пунктов от российских захватчиков, однако примерно такое же количество до сих пор находится в оккупации.

"Это значит, что сейчас на поле боя в Украине решается судьба миллионов людей. Миллионы, которые могут быть спасены", — сказал он.

Зеленский добавил, что в российских фильтрационных лагерях тысячи человек пропали без вести, а сотни тысяч были силой депортированы.

Как сообщалось ранее, в разбомбленном Мариуполе в квартирах отсутствует отопление, а в некоторых районах — и вода. Если же водоснабжение не отключено, ему мешают низкие температуры: в отдельных квартирах при морозе в -7°С начинают лопаться трубы.

Вместе с тем оккупанты продолжают наносить удары по объектам критической инфраструктуры, вследствие чего вся Украина столкнулась с угрозой блэкаута.