"Вирішується доля мільйонів людей": Зеленський розповів, скільки населених пунктів перебуває в окупації

Україна має ще багато роботи з деокупації своєї території

З початку повномасштабного російського вторгнення Україна змушена вести війну на виживання, і попри успіхи ЗСУ, доля мільйонів людей ще не вирішена.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до представників Фонду захисту прав людини ім. Роберт Кеннеді.

За його словами, з 24 лютого ЗСУ змогли звільнити 1888 населених пунктів від російських загарбників, проте приблизно така ж кількість досі перебуває в окупації.

"Це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані", — сказав він.

Зеленський додав, що у російських фільтраційних таборах тисячі людей зникли безвісти, а сотні тисяч були силою депортовані.

Як повідомлялося раніше, у розбомбленому Маріуполі у квартирах відсутнє опалення, а в деяких районах — і вода. Якщо водопостачання не відключено, йому заважають низькі температури: в окремих квартирах при морозі в -7°С починають лопатися труби.

Водночас окупанти продовжують завдавати ударів об’єктам критичної інфраструктури, внаслідок чого вся Україна зіткнулася з загрозою блекауту.