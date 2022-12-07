Россияне устроили Мариуполю "Холодомор": вода замерзает даже в квартирах (видео)

Некоторые люди рискуют правилами пожарной безопасности и устанавливают буржуйки прямо в домах

Мариуполь, где россияне методично уничтожают разбомбленные дома, скрывая следы своих преступлений, серьезно страдает из-за начавшихся морозов. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, россияне устроили в городе настоящий "Холодомор", не заботясь об оставшихся людях. В квартирах отсутствует отопление, а в некоторых районах — и вода. Если же водоснабжение не отключено, ему мешают низкие температуры: в отдельных квартирах при морозе в -7°С начинают лопаться трубы.

Больше подробностей о жизни в оккупированном городе чиновник рассказал в личном Telegram-канале. Андрющенко считает, что действия российских оккупантов по отношению к мариупольцам являются настоящим геноцидом.

Проблем с водоснабжением можно было бы избежать, однако россияне игнорировали наличие множественных повреждений водопровода по всему городу. Сейчас же это приводит к регулярному замерзанию воды и, как следствие, повреждению оставшихся труб.

"На очереди — электрика, — говорит Андрющенко. — Количество замыканий, пожаров и выхода из строя трансформаторов и оборудования растет в геометрической прогрессии".

Также правила пожарной безопасности попираются многими мариупольцами из-за постоянного снижения температуры на улице. В попытках хоть как-то обогреть собственное жилье люди устанавливают прямо в квартирах самодельные буржуйки.

"россия продолжает убивать мариупольцев холодом", — резюмировал Петр Андрющенко.

Следует отметить, что украинцы уже обнаружили прямые доказательства уничтожения Мариуполя по заранее известному плану. На отдельные важные нюансы внимание обратил журналист Павел Каныгин.

Впрочем, несмотря на все попытки россиян довести начатый геноцид горожан до конца, среди оставшихся мариупольцев все равно есть представители сопротивления. Благодаря этому не так давно в городе взорвали машину с оккупантами.