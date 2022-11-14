Украинцев убивали по ГОСТу: россия спланировала геноцид в Мариуполе, найдены доказательства

Российские военные понимали, сколько будет жертв в результате осады Мариуполя

Российские войска буквально стерли с лица земли украинский Мариуполь вместе с тысячами его мирных жителей. В городе началась гуманитарная катастрофа, а людей хоронили в братских могилах. При этом были найдены доказательства того, что такие жертвы среди мирных жителей были не незапланированным "сопутствующим ущербом", а весьма очевидной для рф частью "спецоперации".

К такому выводу пришел журналист Павел Каныгин, который изучил новый российский ГОСТ по срочным захоронениям в результате военных действий. Нормы были введены накануне полномасштабного вторжения.

"Этот ГОСТ помимо прочего описывают математику потерь мирного населения. И то, сколько будет жертв в результате осады большого города. Например, такого как Мариуполь", — пишет Каныгин.

Отмечается, что введение новых норм перед самым началом войны сложно назвать совпадением. Журналист выяснил, что в документах было описано то, что после происходило уже в настоящей жизни. По его словам, правительство рф знало, что в результате осады украинских городов счет жертв среди мирного населения пойдет на тысячи. Эта информация была прописана в самих ГОСТах.

"А именно: Осада больших городов — это истребление до 30% мирных жителей", — Каныгин.

Расследование журналиста прокомментировали в Мариупольском городском совете.

"Это был сознательный геноцид мариупольцев – по плану! русские военные понимали тяжелые последствия своих приказов, но отдавали их, понимая, что убивают мирное население", — говорится в посте.

Напомним, ранее мы писали о том, что американский генерал Бен Ходжес назвал несколько городов Украины, которые могут быть освобождены до нового года.

Также мы сообщали о том, что в оккупированном Мариуполе россияне уничтожили известный мурал.