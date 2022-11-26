В Мариуполе подорвали машину с оккупантами: есть погибшие и раненые (фото)

Местные партизаны постепенно уничтожают приехавших в разбитый город россиян

В Мариуполе, который россияне в начале войны уничтожали по специальному ГОСТу, на днях подорвали автомобиль одного из российских военных, который прибыл в город вместе с назначенным гауляйтером из рф. Результатом "бавовны" стал один погибший и двое раненых оккупантов, которых пришлось госпитализировать с различными ранениями.

Подробностями произошедшего поделились советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко и основатели Telegram-канала "Маруіпольський спротив", передает "Телеграф". Добавим, что инцидент произошел на улице Громовой, неподалеку "администрации" захватчиков.

Взорван был автомобиль ВАЗ в раскраске под болотный камуфляж (известно, что раньше машинка была белого цвета). От полученных ранений на месте скончался водитель транспортного средства — военный чиновник-россиянин, который приехал в Мариуполь помогать устанавливать чужие порядки новому "заместителю" коллаборанта константина иващенко.

Оставшееся после взрыва стекольное крошево

Остатки сгоревшего авто

"Еще двое россиян пострадали. Оба одеты в форму. У одного — ожоги высокой степени, в итоге отправлен в госпиталь в Донецке. Не факт, что выжил", — сообщают представители мариупольского сопротивления.

Второй пострадавший отлетел благодаря взрывной волне к бордюру. По итогу у него диагностировано черепно-мозговую травму и перелом руки. К сожалению, этому захватчику выжить удастся. Тем не менее партизаны очень гордятся своей работой, ведь каждый ликвидированный оккупант приближает победу Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти одного из гауляйтеров в Запорожской области — Максима Зубарева. Он также попрощался с жизнью благодаря удачной работе наших партизан.