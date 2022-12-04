Все меньше домов, все больше могил: как живет оккупированный Мариуполь (фото, видео)

Масштабы разрушений можно оценить по фото из разных районов города

Один из городов в Украине, который практически уничтожили россияне — Мариуполь. Убийства мирных граждан и разрушения были не случайностью или стечением обстоятельств — российские стандарты подразумевают гибель трети населения при осаде крупных городов и оккупанты сознательно пошли на этот шаг. По предварительным оценкам погибнуть могли 22 тысячи человек — завалы до сих пор не разобраны, а россияне уже активно уничтожают следы своих преступлений.

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. На них видно, насколько много в городе разрушенных зданий. Поврежденные дома просто сносят.

Дома исчезают во всех районах

Из десятка домов остались единицы

Вид из окна в Мариуполе

Некоторые исчезают не только рассыпавшись остатками кирпичей. Их оперативно "подчищают" с карт, в частности — в российском Яндексе.

Дома исчезают с карт

На Старокрымском кладбище растет количество могил. Сколько в них те — неизвестно, ведь многих хоронили группами. В Мариупольском горсовете связывают увеличение количества захоронений с ростом смертности из-за нехватки врачей, лекарств и ужасными условиями жизни.

Количество могил растет

Драмтеатр, на который еще в марте сбросили авиабомбу, обнесли высоким забором. Напомним, россияне цинично заявляют, что тогда погибли чуть больше десятка человек.

Надпись "Дети" оккупанты стерли

Ведется и строительство. Например, на спутниковых снимках видна недавно построенная военная база с лозунгом росармии на крыше.

Военный российский объект в Мариуполе

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мариуполь и Волноваха являются одним из перспективных направлений для удара Сил обороны Украины. Несмотря на засилье оккупантов, которые через Мариуполь гонят технику на юг Украины, в городе успешно действуют партизаны.