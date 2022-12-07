К новогодним праздникам: украинцам рассказали, какие территории скоро могут освободить ВСУ

Эксперт назвал сценарий, при котором оккупанты окажутся в оперативном "котле"

В ближайший месяц наши военные могут порадовать хорошими новостями с фронта. До новогодних праздников ВСУ могут освободить территории Херсонской и Запорожской областей, которые временно находятся под оккупацией.

Украинские защитники имеют стратегическое превосходство на поле боя, что дает им возможность начать освобождение некоторых территорий уже в ближайшее время. Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, в случае успешного второго удара по Крымскому мосту, оккупанты, которые находятся в Херсонской области и в Крыму, окажутся фактически в оперативном "котле". Кроме того, наши военные сейчас могут наносить удары по логистической цепочке российских захватчиков вблизи админграницы между Херсонщиной и Крымом.

"У нас очень хорошие стратегические позиции. Поэтому Запорожскую, Херсонскую и, возможно, Крым мы уже можем начать освобождать еще до Нового года. По крайней мере, можем в течение декабря подойти к Крыму – к одному из переходов к Арабатской стрелке, Чонгару или Перекопу"– считает Свитан.

Также эксперт добавил, что достаточно прогнозируемым уже является и вопрос о деоккупации Донбасса. Свитан отметил, что украинские военные в дальнейшем могут продвигаться из-под Сватово в сторону Счастья. В таком случае ВСУ освободят север Луганской области и в дальнейшем выйдут на Луганск.

Напомним, что ранее в ВСУ объяснили, какой город на Донетчине имеет для оккупантов символическое значение.