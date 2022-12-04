Ждем хороших новостей: погода помогает ВСУ на двух направлениях (прогноз)

По замерзшим дорогам техника наших военных может двигаться оперативнее

ВСУ продолжают контрнаступление на Луганщине, а погода будто бы подыгрывает им в этом. В ближайшие дни на двух важных направлениях значительно похолодает, что в свою очередь положительно отразиться на боевых действия. В период морозов земля начнет подмерзать, а это, в свою очередь, увеличивает возможность продвижения наших войск.

Погода будто бы решила подыграть украинским военным сразу на двух направлениях — Сватовском и Кременном. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в эфире "Эспрессо".

Кременная и Сватово на карте

"У нас разная ситуация на разных направлениях. Если взять направление со стороны Харькова, где Сватово и Кременная, то там подмерзшая земля только пойдет на пользу нашим Вооруженным силам, потому что они там проводят наступательные действия и понемногу продвигаются. Ждем в ближайшее время позитивные новости, которые позволят развить успех ВСУ", — сказал Гайдай.

Согласно данным сайта Weather, в ближайшие несколько дней в Сватово будет держаться минусовая температура как днем, так и в ночное время. К примеру, ночью 5 декабря ожидается до -11 градусов. Начиная с 9 декабря начнется небольшое потепление.

Погода в Сватово

В Кременной ситуация практически аналогичная. Ночью 5 декабря столбики термометров опустятся до -10 градусов. А плюсовая температура на несколько дней вернется с 9 декабря.

Погода в Кременной

Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал, что Кременная и Сватово могут стать следующими городами в Луганской области, которые деоккупируют украинские военные.