У ВСУ объяснили, какой город на Донеччине имеет для окупантов символическое значение

После поражений на Херсонщине и Харьковщине оккупанты всеми способами будут пытаться захватить Бахмут

Город Бахмут на Донетчине имеет для россиян очень большое символическое значение, ведь они столкнулись с массовыми военными поражениями, а также падением морального духа среди личного состава "второй армии мира".

Такую информацию в эфире ежедневного всеукраинского телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, отметив, что захват Бахмута имеет для россиян не так стратегическое, как символическое значение. Особенно оно стало ощутимым после большого количества таких потерь как Херсон и область, а также Харьковщина.

"В военном плане он (Бахмут — ред.) не имеет стратегического значения, наряду с этим он имеет психологическое значение", — пояснил он.

По словам Сырского, именно поэтому оккупационная армия пытается любыми возможными способами прорвать оборону города и захватить его.

"Поэтому он пытается любым способом завладеть этим городом, прорвать обороны и таким образом мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния", — добавил он.

Командующий добавил, что Бахмутское направление всегда имело особое значение, ведь целью прорвать его оборону россияне заручились еще несколько месяцев назад.

Сырский также добавил, что ранее рассматривались шесть или семь сроков, в которые оккупационная армия должна была завладеть Бахмутом, однако вооруженные силы срывали эти планы и уничтожали врага. Каждый раз украинские защитники заставляли противника менять командование, войска, наращивать численность войска, однако за все эти месяцы они смогли протиснуться не более чем на 5 километров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее российским войскам удалось выбить украинские подразделения с некоторых позиций у сел к югу от Бахмута. Главной целью кафиров является уменьшение потерь, а также не допущение срыва выдвижения штурмовых групп на рубеже сосредоточения.