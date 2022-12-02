Известный журналист, главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов объяснил по пунктам, как сейчас действуют оккупанты на Бахмутском направлении:

Тактика ночных атак российских наемников на Донбассе

Позавчера русским войскам удалось выбить наши подразделения с некоторых позиций возле сел Курдюмовка и Озаряновка, к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении 02.12.2022

Украинские воины передали мне свои впечатления о наших действиях и действиях противника.

А действия противника определяются новой тактикой – пехотные атаки в темное время:

1. Применение круглосуточной аэроразведки, в том числе с применением дронов с тепловизорами.

2. Создание штурмовых групп пехоты для ночного боя, оснащенных ночной оптикой и тепловизионными прицелами, численностью в 10-20 боевиков, с лучшим уровнем подготовки и более слаженных.

3. Создание групп закрепления численностью до 50 боевиков, которые должны заходить на захваченные позиции и закрепляться на них в случае успешной атаки штурмовой группы.

4. Проведение артиллерийской подготовки атаки.

5. Непосредственное огневое сопровождение атаки с применением автоматических станковых гранатометов, подтягивающихся близко к боевым порядкам. Малый калибр АГС позволяет пехоте противника близко прижиматься к разрывам. Противник пытается наладить максимально плотное взаимодействие с пехотой.

6. Применение:

наблюдение с воздуха за нашими позициями, управление атакой через наблюдение из дрона;

артиллерийские налеты на позиции, старания "размягчить" оборону, выбить тяжелое вооружение;

применение противотанковых ракетных комплексов для поражения наших позиций, в том числе ПТРК Корнет с тепловизионным прицелом;

скрытое приближение в темное время штурмовых групп к рубежу атаки;

для сохранения бронетехники от поражения и обеспечения максимальной внезапности бронетехника не применяется для непосредственной поддержки пехоты;

плотный обстрел позиций из АГСов;

при обстреле штурмовая группа сближается с нашими позициями, и пытается ворваться в окопы вместе с последними взрывами ВОГов из АГС;

значительное внимание уделяется налаживанию взаимодействия между штурмовыми группами и АГСами непосредственного огневого сопровождения атаки;

подход на захваченную позицию группы закрепления, которая сразу усиленно зарывается в землю;

бронетехника следует на расстоянии для огневой поддержки с дистанции, стараясь не подставляться под наши противотанковые ракетные комплексы;

в случае неудачной атаки россияне подвергают позицию артиллерийскому обстрелу;

дневные и ночные атаки могут чередоваться в одном направлении.

7. Цель противника уменьшить потери и достигнуть внезапности, чтобы использовать вероятное отсутствие ночной аэроразведки, недостаток ночной оптики и тепловизоров у наших бойцов. Враг пытается снизить большие потери пехоты, и не допустить срыва выдвижения штурмовых групп на рубеже сосредоточения.

8. Ключевым элементом действий россиян являются дроны, через которые происходит весь цикл боевого управления.

9. Бронетехника и артиллерия перестали быть средством прорыва в российской тактике, как это было на предыдущих стадиях войны. Основная нагрузка сейчас ложится на пехоту, которая должна действовать самостоятельно. Поэтому применение тактики ночных действий хоть и не приводит к уменьшению российских потерь, но позволяет добиться результатов там, где раньше значительное время дневные атаки к успеху не приводили.

10. Круглосуточные пехотные атаки малых групп пехоты становятся эффективным средством противодействия и захвата отдельных позиций там, где есть проблемы в организации обороны, разведки, связи, ночного боя, индивидуальной тактической и огневой подготовки наших бойцов и подразделений.