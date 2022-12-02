Ночные обстрелы, NASAMS для Украины и интересные новости с фронта: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Ночь на пятницу, 2 декабря, оказалась неспокойной для украинцев, однако есть несколько интересных новостей с фронта.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо вас.

Ночные обстрелы

Поздно вечером оккупанты ударили по многоэтажке в селе Клугино-Башкировка, которое входит в состав города Чугуев Харьковской области, пострадал по меньшей мере один человек, — спикер ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

Среди ночи россияне обстреляли Запорожье, загорелось здание инфраструктурного объекта, — сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Также в сети сообщали об уже почти традиционных ночных обстрелах Никопольского района Днепропетровской области.

Кроме того, за минувший день враг 12 раз обстрелял Херсон, один человек погиб.

Помощь Украине

США с союзниками по НАТО ведут переговоры со странами Ближнего Востока о перемещении нескольких своих систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину. Передовые ЗРК могут попасть в Украину в течение 3-6 месяцев с Ближнего Востока, а там их заменят в течение двух лет новыми.

Генеральный директор компании Raytheon Technologies Грег Хейс отказался назвать, с какими именно странами США и союзники обсуждают передачу NASAMS. Однако, пишет Politico, покупателями в данном регионе являются Оман и Катар.

Интересные новости с фронта

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал у себя в Телеграмме поздно вечером 1 декабря: "Сегодня что-то новое летало по оркам на юге. Это прекрасно".

О чем шла речь он не объяснил, но это можно трактовать как намек, что защитники юга получили новое оружие.

Ситуация под Бахмутом

По данным DeepState, к востоку и югу от города продолжается активное противостояние, ВСУ атаковали в районе свалки. оккупанты смогли захватить Курдюмовку к югу от Бахмута.

Бахмут на карте боевых действий сегодня 02.12.2022

Советник Офиса президента Алексей Арестович констатировал, что оккупанты бросили много сил, чтобы продвинуться на Донбассе: "Однако, это нереально. Они не смогут оккупировать даже Бахмут и Авдеевку".

Обстановка на ЗАЭС

На днях мы сообщали, что оккупанты назначили своего "директора" Запорожской АЭС и прекратили пускать на станцию рабочих, отказавшихся сотрудничать с "росатомом".

Теперь Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что представители корпорации "росатом" присваивают средства, выделяемые на осуществление управления ЗАЭС, оформляя фиктивные финансовые документы на имена работников станции, имеющих гражданство Украины.

Оперативно за обстановкой на фронте также можете следить с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 282: ВСУ продавливают оборону оккупантов в Луганской области.