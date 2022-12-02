Нічні обстріли, NASAMS для України та цікаві новини з фронту: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ніч на п'ятницю, 2 грудня, видалася неспокійною для українців, проте є кілька цікавих новин з фронту.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які могли пройти повз вас.

Нічні обстріли

Пізно ввечері окупанти вдарили по багатоповерхівці в селі Клугино-Башкирівка, яке входить до складу міста Чугуїв Харківської області, постраждала щонайменше одна людина, — речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Серед ночі росіяни обстріляли Запоріжжя, загорілася будівля інфраструктурного об’єкту, — повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Також в мережі повідомляли про вже майже традиційні нічні обстріли Нікопольського району Дніпропетровщини.

Крім того, за минулий день ворог 12 разів обстріляв Херсон, одна людина загинула.

Допомога Україні

США з союзниками по НАТО ведуть переговори з країнами Близького Сходу про те, щоб перемістити кілька своїх систем протиповітряної оборони NASAMS в Україну. Передові ЗРК можуть потрапити в Україні протягом 3-6 місяців з Близького Сходу, а там їх замінять протягом двох років новими.

Генеральний директор компанії Raytheon Technologies Грег Хейс відмовився назвати, з якими конкретно країнами США та союзники обговорюють передачу NASAMS. Проте, пише Politico, покупцями в зазначеному регіоні є Оман і Катар.

Цікаві новини з фронту

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у себе в Телеграм пізно ввечері 1 грудня: "Сьогодні щось нове літало по оркам на півдні. Це прекрасно".

Про що саме йшла мова він не пояснив, але це можна трактувати як натяк, що захисники півдня отримали нову зброю.

Ситуація під Бахмутом

За даними DeepState, на схід і південь від міста триває активне протистояння, ЗСУ атакували в районі сміттєзвалища. Окупанти змогли захопити Курдюмівку на південь від Бахмута.

Бахмут на карті бойових дій сьогодні 02.12.2022

Радник Офісу президента Олексій Арестович констатував, що окупанти кинули багато сил, щоб просунутися на Донеччині: "Проте, це — нереально. Вони не зможуть окупувати навіть Бахмут та Авдіївку".

Обстановка на ЗАЕС

Днями ми повідомляли, що окупанти призначили свого "директора" Запорізької АЕС та припинили пускати на станцію робітників, які відмовилися співпрацювати з "росатомом".

Тепер Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що представники корпорації "росатом" привласнюють кошти, що виділяються на здійснення управління ЗАЕС, оформлюючи фіктивні фінансові документи на імена працівників станції, які мають громадянство України.

Оперативно за обстановкою на фронті також можете слідкувати за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 282: ЗСУ продавлюють оборону окупантів на Луганщині.