Війна — день 282: ЗСУ продавлюють оборону окупантів на Луганщині

Оперативно про головне 2 грудня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 282 дні. У країні продовжуються масові відключення електроенергії через пошкоджену енергоінфраструктуру, проте фахівці поступово знижують кількість абонентів, що відключаються, а також терміни таких відключень. Тим часом війна не затихає ні на хвилину: окупанти обстрілюють розташовані поблизу лінії фронту міста з артилерії та намагаються атакувати на Донбасі. ЗСУ відбивають штурми окупантів, а місцями переходять у контрнаступ. Зокрема, є інформація щодо просування українських військ на Луганщині.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 грудня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що за небезпечними листами в Іспанії стоїть Росія.

00:00 Президент США Джо Байден заявив, що буде готовий контактувати з президентом рф володимиром путіним, якщо дійде висновку, що Москва має інтерес до завершення війни в Україні.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 29 листопада, можна дізнатися у трансляції: Війна — день 279: важкі бої на Донбасі, загроза нового масованого удару

Інформація за 30 листопада доступна у зведенні: Війна — день 280: війська росії обстрілюють міста України та штурмують Бахмут

Про те, що відбувалося 1 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 281: енергоінфраструктуру України продовжує "лихоманити", ворог атакує на Донбасі