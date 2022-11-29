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Війна — день 279: обстріли міст та інфраструктури продовжуються, важкі бої на Донбасі

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Повномасштабна війна триває 279 днів
Повномасштабна війна триває 279 днів. Фото Телеграф

Оперативно про головне 29 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 279 днів. Україну, як і раніше, "лихоманить" через планові та екстрені відключення електроенергії. Ситуацію погіршують удари росіян по енергетичній інфраструктурі країни, що продовжуються. На фронтах ситуація суттєво не змінилася: окупанти продовжують закидати позиції ЗСУ тілами "чмобіків" у спробах прорвати українську оборону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем заявив, що привіз до України найбільший в історії двосторонніх відносин пакет оборонної та фінансової допомоги – наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, броненосці та 270 млн євро.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 26 листопада, можна дізнатися у трансляції: Війна — день 276: росіяни штурмують Бахмут, але мають великі проблеми в тилах

Інформація за 27 листопада доступна у зведенні: Війна — день 277: окупанти завалюють тілами Бахмут і продовжують ракетний терор

Про те, що відбувалося 28 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 278: росіяни штурмують Бахмут, загроза нового ракетного удару по Україні

Теги:
#Україна #Росія #Війна