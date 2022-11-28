Війна — день 278: росіяни штурмують Бахмут, загроза нового ракетного удару по Україні

Оперативно про головне 28 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 278 днів. Найактивніші бойові дії, як і раніше, відбуваються на Бахмутському напрямку, де окупанти намагаються завалити тілами українських захисників, проте збільшення інтенсивності зіткнень фіксується й у напрямку до Сватового. Через невдачі в Херсоні окупанти почали побоюватися за долю Криму, а тому безжально обстрілюють мирні міста, при цьому у владі попереджають, що найближчим часом росіяни можуть знову завдати чергового масованого ракетного удару, щоб вивести енергомережу з ладу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У мережі з’явилася інформація про те, що на військовий аеродром Енгельс у Саратовській області було перекинуто п’ять стратегічних бомбардувальників Ту-95, що може свідчити про підготовку нового масового ракетного удару по Україні.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 25 листопада, можна дізнатися у трансляції: «Війна — день 275: блекауту вдалося уникнути, до будинків українців повертаються світло, газ і вода».

Інформація за 26 листопада доступна у зведенні: Війна — день 276: росіяни штурмують Бахмут, але мають великі проблеми в тилах

Про те, що відбувалося 27 листопада, читайте у матеріалі: Війна — день 277: окупанти завалюють тілами Бахмут і продовжують ракетний терор