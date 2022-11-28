Загроза атаки на Київ, відносини з Банковою та евакуація: топ-10 цитат Кличка зі свіжого інтерв'ю

Голова Київської міської державної адміністрації прокоментував багато актуальних та цікавих питань. Вибрали головне.

Мер Києва Віталій Кличко дав розгорнуте інтерв'ю, де розповів, чи правда взимку киянам знадобиться евакуація, коли чекати завершення війни, про життя в столиці під час війни та багато іншого.

"Телеграф" зібрав коротко 10 найцікавіших тез з його розмови з "РБК-Україна".

Про евакуацію

– Зараз багато спекуляцій на тему, наскільки можливий варіант – як хтось це називає – евакуації. Скажу вам: було б великою помилкою, якби ми не готувалися до різних сценаріїв.

Якщо рік тому хтось у цей же час у грудні почав би розказувати, що буде відбуватись у майбутньому – про вбивства людей, про війну, про зґвалтування, про геноцид – його б не назвали здоровою людиною. Але на сьогодні, на жаль, це страшна, сувора реальність. Ми не хочемо нікого тримати в теплій ванні, але й лякати не хочемо.

Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв, в тому числі й до поганих. На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій.

Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси.

За інформацією військових, ворог планує і надалі наносити підступні удари по інфраструктурі країни, щоб залякати українців темрявою і холодом.

Тому прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачайте офлайн-карти на свої телефони. І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося.

Про переселенців

– У Києві зараз знаходиться десь 350 тисяч тимчасових переселенців зі Сходу та Півдня від початку війни 2014 року. З лютого цього року — близько 200 тисяч. Це ті, що офіційно зареєструвалися. Ми не виключаємо, що деякий відсоток людей не зареєструвалися, але також знаходяться у місті. Тобто на сьогодні ми підраховуємо по кількості смартфонів, що в нас налічується приблизно 3,35 мільйонів людей. І незважаючи на обстріли ракетами, дронами-камікадзе, люди не від'їжджають, а залишаються у Києві, не хочуть кудись їхати, бо впевнені, що тут вони вдома.

До війни у нашому місті вдень знаходилося на 1-1,2 мільйонів більше людей ніж уночі. Це люди, які приїжджають з області, з інших міст-супутників на роботу, тому що Київ дає можливість працювати і багато людей працюють у столиці. А ночували в Києві, тобто постійно знаходилося 3,6 млн, а вдень ця цифра підвищувалася до 4,6-4,8 млн.

Про відносини з Банковою

– У мене персонально ніколи поганих стосунків з ОП не було, але бурхлива діяльність мера Кличка, я чую, викликає постійно незадоволення певних персоналій. На це я можу відповісти так: я не є підлеглим, а тим, хто там починає на цю тему багато говорити, я нагадую, що є таке слово як самоврядування. Якщо не було часу навчатись, хай зараз вивчать, що воно означає. Мера, якого обрали люди не може призначити чи звільнити чиновник. Це виключно право громади, яка доручила мені і зобов'язала відстоювати її інтереси.

Ми зустрічалися з президентом, спілкувалися. Комунікації є. Іноді хтось може масла в вогонь підлити, як мені здається. Когось дратує активна діяльність Кличка, те, що ми активно боремося з викликами, які перед містом є. Це може бути, та я не звертаю увагу. Зараз політики не має бути, ми маємо об'єднуватися, щоби протистояти ворогу. Закінчиться війна – тоді вже можна гратись у внутрішню політику. Зараз єдність всіх – запорука нашої перемоги.

Що стосується військового, який призначений головою КВМА. Тільки у Києві, де немає військових дій, призначений голова військової адміністрації. У решті міст і регіонів, де немає бойових дій, цивільні виконують обов'язки. Військова частина зараз вкрай важлива, ми їм всім допомагаємо і робимо все, щоб у них все виходило. Нічого поганого у цьому не бачу до того моменту, поки вони не грають у політику або їм не дають конкретні завдання, які можна сприймати як наступ на самоврядування.

Про скорочення комендантської години

– Сьогодні ключове питання для кожного з українців – це безпека. Комендантська година запроваджена для безпеки і контролю. Якщо таке рішення буде прийматися, то воно не буде прийматися однозначно мною, а з рекомендаціями військових і Радою оборони міста Києва, до якої входять представники різних служб і громади – ми спільно приймаємо це рішення. Поки що обговорення щодо збільшення чи зменшення комендантської години не було.

Ми це питання поки не розглядали, бо воно не є актуальним.

Про зупинку громадського транспорту під час тривоги

– Можна підняти інформацію, коли снаряд влучив у Миколаєві в автобус. Люди в автобусі є мішенню, і вірогідність загинути для великої кількості людей дуже висока. Це не "прихоть" Кличка чи когось іншого, це рекомендації військових, які спираются на безпеку. Тобто на зупинці люди повинні вийти із транспорту – і далі їхня особиста персональна відповідальність. Ми не можемо наражати їх на ризик загинути. Це ключові правила, які прописані і яких ми також дотримуємося виключно з огляду на безпеку.

А те, що хтось безвідповідально ставиться до цього, вийшли з автобуса, роблять скупчення на зупинці і не йдуть в укриття – це їхня персональна відповідальність. Є правила повітряної тривоги, яких мають усі дотримуватися.

Віталій Кличко (фото - "РБК-Україна")

Про ризик повторного наступу на Київ

– Дехто в Україні та серед західних партнерів робив велику помилку, коли казав, що Путін заспокоїться після анексії Криму, нібито йому цього буде достатньо, що він задоволений і б’є себе в груди як великий "собиратель русских земель". Дехто казав, що він буде задоволений Донецьком і Луганськом. Але йому потрібні ми всі, йому потрібна вся Україна. Нашим закордонним партнерам я кажу, що Путін зайде настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити.

Київ – це серце країни, символ країни, її столиця. Він був і залишається метою агресора. І якщо в них буде можливість, вони обов’язково будуть намагатися йти на Київ. Я нікого не лякаю, але до цього потрібно бути готовим. Висновки військові зробили. Ми також контролюємо дії, допомагаємо всім, чим можемо, щоб те, що відбулось у лютому, не повторилось.

Про втому Заходу від війни в Україні

– Людина звикає до всього. Дивно, але люди навіть звикають до вибухів, починають ставитися до війни як до чогось буденного. Але це правильне питання, і ми маємо робити все, щоб наші партнери у Європі та США не почали сприймати війну в Україні як якусь рутину. Я завжди наголошую, що економічна, політична безпека в Європі залежить від найбільшої країни Європи – України. І дестабілізація в Україні – це дестабілізації всього регіону.

Військові дії в Україні мають великий вплив на всі країни не тільки Європи, але й світу. Я це доношу до західних політиків, багато хто чує. І головне, щоб вони доносили це й мешканцям своїх країн. Моя ключова теза: єдність з Україною це запорука миру в Європі. І наше спільне завдання – повернути мир в Україну, викинути російських агресорів з нашої землі. Мир – це ключове завдання для всіх країн.

Про заборони для російських спортсменів

– Спорт – це частина кожної країни. Кожний спортсмен представляє свою країну. І завжди спорт і велика політика були поруч. Завжди були змагання серед країн, хто зможе зібрати більше олімпійських медалей. Спорт – це презентація країни. Чому Росія, яка зараз країна-терорист, має себе презентувати у всьому світі? Санкції мають торкатися всіх сфер – не тільки політичних чи економічних, а й спорту. У нас немає питань до спортсменів, а є питання до їхньої позиції щодо цієї безглуздої війни.

Про новорічну ялинку

– Ми розуміємо, що масові заходи заборонені в воєнний час. І їх не буде в жодному разі. Але скасовувати Новий рік та Різдво ніхто не збирається, і атмосфера Нового року повинна бути. Не можна дозволити Путіну вкрасти наше Різдво. Попри різні думки від різних сторін – потрібно чи не потрібно – ми звернулися до бізнесу, який погодився не за бюджетні гроші, а за свої приватні кошти встановити ялинки без новорічного пафосу.

Це буде кілька локацій в багатьох районах нашого міста. І на Софійській площі також. Це, так би мовити, натяк на те, що Новий рік та Різдво не проходять повз. Ялинки будуть встановлені.

Ми вирішили без масових заходів, без концертних програм, без фастфудів. Буде встановлена виключно ялинка, щоб нагадувало про новорічний настрій нашим дітям. Знаєте, не хочеться забирати у дітей Святого Миколая…

Коли закінчиться війна

– Я сподіваюся, я дуже хочу, щоб наступного року Новий рік ми всі зустріли під мирним небом. Ми не знаємо, скільки ще за це ми маємо заплатити, скільки життів наших воїнів. Але не будемо забувати, що 20% території України все ще окуповано. І росіяни не збираються йти, але ми допоможемо.

Це складне завдання, я в жодному разі не хотів би применшувати. Треба з розумінням ставитися до таких викликів і прогнозів. Я дуже сподіваюся і ми робимо все для того, щоб наступний Новий рік ми відсвяткували вже в звільненій від агресора мирній Україні.