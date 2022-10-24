Зеленський змінив "дублера Кличка"

Київську міську військову адміністрацію очолив генерал-полковник

У понеділок, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Київської міської військової адміністрації Миколу Жирнова та призначив на його місце Сергія Попка — українського генерал-полковника. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 733/2022 про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова", — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що Зеленський розраховує на те, що бойовий досвід нового очільника Київської МВА сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці.

Додається, що Сергій Попко має звання генерала-полковника. За його плечима робота командиром взводу, батальйону, частини, начальника штабу механізованої дивізії. Крім цього, він пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня у Національній академії оборони України, служив у Республіці Ірак, а у 2016-2019 роках був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Варто зазначити, що посаду голови Київської військової міської адміністрації було затверджено у зв'язку з воєнним станом в Україні, який став наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як відомо, головою Київської міської державної адміністрації є Віталій Кличко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді України з'явився новий народний депутат, який прийшов на місце Рустема Умерова — нового очільника Фонду державного майна.