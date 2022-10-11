У Раді новий народний депутат: хто замінив Рустама Умерова

Відповідне рішення вже затвердила ЦВК

Після того як Верховна рада України призначила нардепа від "Голосу" Рустема Умєрова очільником Фонду державного майна його місце у фракції залишалося вакантним. Однак у вівторок, 11 жовтня, до "Голосу" рішенням ЦВК приєднався Максим Хлапук.

Про це у власному Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"ЦВК офіційно визнала Максима Хлапука обраним народним депутатом України від "Голосу". Друже, чекаємо на тебе у Парламенті", — написав Железняк.

Варто зазначити, що за партійним списком на місце Рустема Умєрова мав зайти Олексій Свірін — номер 21 у списку "Голосу", однак, за словами Железняка, він ухвалив рішення залишатися у реальному секторі економіки. Саме тому до "Голосу" приєднається Максим Хлапук (22-й у списку).

За даними руху "Чесно", Хлапук закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Політологія", Єнський університет імені Фрідріха Шиллера у Німеччині та Дипломатичну академію України при МЗС за спеціальністю "Зовнішня політика". Має диплом магістра політичних наук.

З 2019 року Хлапук обіймав посаду заступника керівника секретаріату Голови Верховної Ради України. Крім цього, він є експертом програми "Рада" від USAID зі впровадження прозорості в парламенті. А також засновником та керівником Рівненської міської молодіжної громадської організації "Молодіжний медіацентр".

Максим Хлапук у Верховній Раді зайняв місце Рустема Умєрова

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін поділився планами щодо "очищення" Верховної Ради від проросійських політиків.