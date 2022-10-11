У Раді новий народний депутат: хто замінив Рустама Умерова
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Відповідне рішення вже затвердила ЦВК
Після того як Верховна рада України призначила нардепа від "Голосу" Рустема Умєрова очільником Фонду державного майна його місце у фракції залишалося вакантним. Однак у вівторок, 11 жовтня, до "Голосу" рішенням ЦВК приєднався Максим Хлапук.
Про це у власному Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"ЦВК офіційно визнала Максима Хлапука обраним народним депутатом України від "Голосу". Друже, чекаємо на тебе у Парламенті", — написав Железняк.
Варто зазначити, що за партійним списком на місце Рустема Умєрова мав зайти Олексій Свірін — номер 21 у списку "Голосу", однак, за словами Железняка, він ухвалив рішення залишатися у реальному секторі економіки. Саме тому до "Голосу" приєднається Максим Хлапук (22-й у списку).
За даними руху "Чесно", Хлапук закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Політологія", Єнський університет імені Фрідріха Шиллера у Німеччині та Дипломатичну академію України при МЗС за спеціальністю "Зовнішня політика". Має диплом магістра політичних наук.
З 2019 року Хлапук обіймав посаду заступника керівника секретаріату Голови Верховної Ради України. Крім цього, він є експертом програми "Рада" від USAID зі впровадження прозорості в парламенті. А також засновником та керівником Рівненської міської молодіжної громадської організації "Молодіжний медіацентр".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін поділився планами щодо "очищення" Верховної Ради від проросійських політиків.