Новим главою Фонду держмайна став нардеп, учасник переговорів з росією

Кандидатуру підтримали 282 народних обранці

Верховна рада України все ж обрала новим очільником Фонду державного майна колишнього депутата IX скликання від партії "Голос" Рустема Умєрова, як про те раніше повідомляв "Телеграф", посилаючись на свої джерела.

Відповідну інформацію у середу, 7 вересня, у своєму Telegram-каналі оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко, відзначивши, що кандидатуру члена української переговорної делегації з російською федерацією Умєрова під час чергового засідання ВРУ підтримали 282 парламентарі.

Також він додав, що Рустем Умєров вже встиг скласти повноваження нардепа.

"Очікується, що Умєров зможе змінити формат роботи Фонду та залучити інвестиції", — написав Гончаренко.

Варто відзначити, що новопризначений голова Фонду держмайна є українським політичним діячем, підприємцем, інвестором, а також меценатом кримськотатарського походження. До обрання народним депутатом Умєров обіймав посаду головного виконавчого директора компанії ASTEM.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що президент Володимир Зеленський призначив нового очільника Херсонської обласної адміністрації. Ним став колишній заступник голови міграційної служби, економіст Ярослав Янушевич.