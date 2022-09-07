Новым главой Фонда госимущества стал нардеп, участник переговоров с россией

Кандидатуру поддержали 282 народных избранника

Верховная рада Украины все же избрала новым главой Фонда государственного имущества бывшего депутата IX созыва от партии "Голос" Рустема Умерова. О том, что его продвигают на должность, ранее сообщал "Телеграф".

Соответствующую информацию в среду, 7 сентября, в своем Telegram-канале обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, отметив, что кандидатуру члена украинской переговорной делегации с российской федерацией Умерова во время очередного заседания ВРУ поддержали 282 парламентария.

Также он добавил, что Рустем Умеров уже успел сложить полномочия нардепа.

"Ожидается, что Умеров сможет изменить формат работы Фонда и привлечь инвестиции", — написал Гончаренко.

Следует отметить, что новоназначенный глава Фонда госимущества является украинским политическим деятелем, предпринимателем, инвестором, а также меценатом крымскотатарского происхождения. До избрания народным депутатом Умеров занимал должность главного исполнительного директора компании ASTEM.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что президент Владимир Зеленский назначил нового председателя Херсонской областной администрации. Им стал бывший заместитель председателя миграционной службы экономист Ярослав Янушевич.