На пост главы Фонда госимущества лоббируют нардепа из "Голоса" — источники

Голосование может состояться уже в ближайшие пленарные дни.

Верховная Рада на этой неделе может назначить нового главу Фонда государственного имущества Украины. Как рассказывают источники "Телеграфа", на этот пост продвигают народного депутата из фракции "Голос" и главу временной комиссии по контролю над поставками западного оружия Рустема Умерова.

"Часть "Голоса" уже постоянно на контакте с Офисом президента, главная среди этой группы Устинова. К процессу назначения (Умерова — Ред.) подключился Арахамия, он отвечает за сбор голосов в парламенте. Он может без проблем получить поддержку "Слуг", часть депутатских групп "Возрождение" (которое под голоса и создавалось), внефракционных",- отмечает источник.

По его словам, голосование за это может состояться уже в ближайшие дни, когда будет заседать парламент.

"Пока они решают по ротациям в Кабмине, с этим назначением почти решено", – объясняет источник в политикуме.

Сейчас в ФГИ исполняющая обязанности главы Ольга Батова.

Рустем Энверович Умеров (род. 19 апреля 1982г.) — украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва. До избрания народным депутатом являлся главным исполнительным директором компании ASTEM.