На пост голови Фонду держмайна лобіюють нардепа з "Голосу" - джерела

Голосування може відбутись вже в найближчі пленарні дні

Верховна Рада вже цього тижня може призначити нового голову Фонду державного майна України. Як розповідають джерела "Телеграфу", на цю посаду просувають народного депутата з фракції "Голос" та голову тимчасової комісії по контролю над поставками західної зброї Рустема Умєрова.

"Частина "Голосу" вже постійно на контакті з Офісом президента, головна серед цієї групи Устінова. До процесу призначення (Умерова — Ред.) підключився Арахамія, він відповідає за збір голосів в парламенті. Він може без проблем отримати підтримку "Слуг", частину депутатських груп "Відродження" (яке під голоси і створювалось), позафракційних",- зазначає джерело.

За його словами, голосування за це може відбутись вже в найближчі дні, коли буде засідати парламент.

"Поки вони вирішують по ротаціям в Кабміні, з цим призначенням майже вирішено",- пояснює джерело в політикумі.

Зараз у ФДМ виконуюча обов’язки голови Ольга Батова.

Рустем Енверович Умєров (нар. 19 квітня 1982р.) — український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання. До обрання народним депутатом був головним виконавчим директором компанії ASTEM.