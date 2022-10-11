В Раде новый народный депутат: кто заменил Рустама Умерова

Соответствующее решение уже утвердила ЦИК

После того как Верховная рада Украины назначила нардепа от "Голоса" Рустема Умерова главой Фонда государственного имущества, его место во фракции оставалось вакантным. Однако во вторник, 11 октября, к "Голосу" решением ЦИК присоединился Максим Хлапук.

Об этом в собственном Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"ЦИК официально признала Максима Хлапука избранным народным депутатом Украины от "Голоса". Друг, ждем тебя в Парламенте", — написал Железняк.

Следует отметить, что за партийным списком на место Рустема Умерова должен был зайти Алексей Свирин — номер 21 в списке "Голоса", однако, по словам Железняка, он принял решение оставаться в реальном секторе экономики. Именно поэтому к "Голосу" присоединится Максим Хлапук (22-й в списке).

По данным движения "Честно", Хлапук окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Политология", Йенский университет имени Фридриха Шиллера в Германии и Дипломатическую академию Украины при МИД по специальности "Внешняя политика". Имеет диплом магистра политических наук.

С 2019 года Хлапук занимал должность заместителя руководителя Секретариата Председателя Верховной Рады Украины. Кроме того, он является экспертом программы "Рада" от USAID по внедрению прозрачности в парламенте. А также основателем и руководителем Ровенской городской молодежной общественной организации "Молодежный медиацентр".

Максим Хлапук в Верховной Раде занял место Рустема Умерова

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