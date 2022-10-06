Рада одобрила увольнение Шевченко с должности главы НБУ: как голосовали фракции

Тем временем президент Украины предложил новую кандидатуру на должность главы Нацбанка

В четверг, 6 октября, Верховная Рада проголосовала за увольнение главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который несколькими днями ранее попросил об этом самостоятельно из-за состояния собственного здоровья. Свои голоса "За" увольнение отдали 263 народных избранника.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в собственном Telegram-канале.

"Парламент поддержал увольнение Кирилла Шевченко с должности Главы Национального банка Украины. Самого господина Шевченко не было, поэтому увольнение прошло в "турборежиме", только выступления депутатов", — отметил Железняк.

Голоса за увольнение главы НБУ по фракциям распределились следующим образом:

"Слуга народа" — 192;

"Европейская Солидарность" — 0;

"Родина" — 0;

"Платформа за жизнь и мир" — 16;

"За будущее" — 7;

"Голос" — 10;

"Доверие" — 16;

"Восстановление Украины" — 13;

Внефракционные — 9.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Андрея Пышного на должность главы Нацбанка. Соответствующий проект постановления появился на сайте парламента. Стоит отметить, что слухи о том, что Пышный займет кресло Шевченко появились накануне. В частности, эксперт по банкам и банковскому надзору Case Украина Евгений Дубогрыз выразил мнение, что именно у Пышного больше всего шансов стать новым главой НБУ. Примечательно, что предложенные ним кандидаты выглядели комично.

Железняк добавил, что заседание профильного комитета, на котором будет рассмотрена кандидатура Пышного, запланировано на 19:00 6 октября.

Напомним, что перед рассмотрением отставки Кирилла Шевченко с должности главы НБУ в Верховной Раде, его увольнение согласовал парламентский комитет по вопросам финансов. Из присутствовавших членов комитета 18 человек поддержали отставку действующего главы НБУ, один воздержался во время голосования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-председатель Нацбанка Кирилл Шевченко получил подозрение за махинации в "Укргазбанке".