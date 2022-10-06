Отставке главы Нацбанка быть: комитет ВР согласовал уход Шевченко

Лишь один человек воздержался при голосовании за поддержку отставки Шевченко

В четверг, 6 октября, парламентский комитет по вопросам финансов поддержал желание пока еще действующего главы Нацбанка Кирилла Шевченко покинуть пост. Во время онлайн-заседания было принято постановление, которое и предполагает отправку чиновника в отставку.

Об этом сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, передает "Телеграф". Отметим, что вопрос фактически даже не обсуждался. Единственное, что народные избранники, по сути, сделали — это высказали свою благодарность Шевченко за проделанную работу.

Из присутствующих членов комитета 18 человек поддержали отставку действующего главы НБУ, один — удержался при голосовании.

Добавим, что в ближайшие дни этот вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады. По информации Железняка, скорее всего за отставку Кирилла Шевченко будет проголосовано. При этом, судя по всему, вопрос также решится без дополнительных обсуждений.

Как известно, Шевченко заявил, что хочет уйти со столь важной должности из-за проблем со здоровьем, которые больше не способен игнорировать. На его место некоторые эксперты уже готовят Андрея Пышного, который ранее возглавлял "Ощадбанк".

Что известно о Пышном и стоит ли украинцам волноваться о подобных перестановках в Нацбанке, "Телеграф" разбирался дополнительно.