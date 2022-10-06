Відставці голови Нацбанку бути: комітет ВР погодив звільнення Шевченка

Лише одна людина утрималася під час голосування за підтримку відставки Шевченка

У четвер, 6 жовтня, парламентський комітет з питань фінансів підтримав бажання поки що чинного голови Нацбанку Кирила Шевченка покинути пост. Під час онлайн-засідання було прийнято постанову, яка передбачає відправку чиновника у відставку.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, повідомляє "Телеграф". Зазначимо, що питання фактично навіть не обговорювалося. Єдине, що народні обранці по суті зробили — це висловили свою подяку Шевченку за виконану роботу.

Із присутніх членів комітету 18 осіб підтримали відставку чинного голови НБУ, один утримався під час голосування.

Додамо, що найближчими днями це питання має бути винесене на розгляд Верховної Ради. За інформацією Железняка, швидше за все, за відставку Кирила Шевченка буде проголосовано. При цьому, судячи з усього, питання також вирішиться без додаткових обговорень.

Як відомо, Шевченко заявив, що хоче піти з такої важливої посади через проблеми зі здоров’ям, які більше не здатні ігнорувати. На його місце деякі експерти вже готують Андрія Пишного, який раніше очолював Ощадбанк.

Що відомо про Пишного і чи варто українцям хвилюватися про подібні перестановки в Нацбанку, "Телеграф" розбирався додатково.