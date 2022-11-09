Новий рік під час війни: українці бурхливо сперечаються, чи варто ставити головну ялинку у Києві

У КМДА ще мають вирішити долю цьогорічної святкової ялинки в столиці

Як і кожного року в Києві напередодні зимових свят планують встановити головну ялинку країни на Софійській площі. Однак цей рік в Україні є винятковим щодо подій, тож не кожен погоджується з таким рішенням влади. Але перший проєкт прикрашеної ялинки вже оприлюднили в мережі. Святкове дерево буде сяяти національними кольорами — синім і жовтим.

Про це розповів президент Folk Ukraine та організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький. За його словами, вони вже мають кілька варіантів того, який вигляд матиме київська ялинка. Ймовірно, що на маківці замість зірки буде тризуб.

"Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", — розповів Добруцький.

Вигляд площі навколо ялинки

Ялинка можливо буде в синьо-жовтих кольорах

Місце розташування ялинки не встановили, але традиційно вона знаходиться на Софійській площі

При цьому зазначається, що все це буде без концертів, ярмарок й традиційних святкувань. Сам міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив встановлення дерева. Нині вони працюють, шукають партнерів та спонсорів.

"Новий рік та Різдво скасовувати ніхто не буде… Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині… Але таких масових святкувань 100% не буде. Що стосується новорічної ялинки, то ми зараз розглядаємо це питання, відштовхуючись у першу чергу від безпеки", — розповідав мер столиці в ефірі телемарафону раніше.

З рішенням місцевої влади щодо встановлення новорічної ялинки погоджуються далеко не всі кияни. На сайті Київської місцевої ради з'явилася петиція з проханням не встановлювати в цьому році святкове дерево, а спрямувати збережені гроші на ЗСУ чи на допомогу внутрішньо переміщеним особам.

"Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці в той же час можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець — це День Перемоги", — пише автор петиції.

Кияни зібрали потрібну кількість підписів менше, ніж за добу. Тепер після підпису 6 тисячами осіб її мають розглянути в КМДА і прийняти рішення.

Текст петиції

Серед користувачів у мережі також вибухнули суперечки щодо питання встановлення ялинки цієї зими. Загалом важко підрахувати, до якого варіанта більше схиляються українці. Прихильникии її встановлення вважають, що не слід скасовувати свято цьогоріч таким чином, так як у громадян має бути хоча б певна розрада на тлі багатьох місяців повномасштабної війни. До того ж вони наголошують, що це явно сподобається нашим ворогам.

Ті, хто проти встановлення новорічного символа в Києві, зазначають, що цієї зими треба заощаджувати як гроші, так й електоенергію. Вони просять щонайменше не витрачати на ялинку такі шалені гроші, як це роботься завжди.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, синоптики розповіли, якою буде новорічна ніч цього року, — чи буде сніг залежить від кожного конкретного міста.