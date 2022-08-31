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Новорічна ніч в Україні буде теплою: прогноз синоптиків на кінець грудня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сильних морозів наприкінці грудня не буде Новина оновлена 31 серпня 2022, 16:30
Сильних морозів наприкінці грудня не буде

Зі снігом пощастить далеко не всім містам

Попереду на українців чекає три місяці календарної осені, які дивуватиме погодними сюрпризами, але вже зараз дехто загадується питанням, чи буде сніг у новорічну ніч. Для таких випадків синоптики meteoprog.ua склали попередній прогноз на основі історичних даних за 70 років.

У Києві в ніч з 31 грудня на 1 січня опадів не очікується. Температурні показники вдень триматимуться на рівні -1 градусу нижче нуля, а в новорічну ніч опустяться до -5 морозу. Снігу, за попередніми даними синоптиків, не прогнозується.

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В Одесі у переддень нового року стовпчики термометрів вдень показуватимуть 0 градусів, а вночі опустяться до -4. При цьому опадів 31 грудня не очікується, а от 1 січня прогнозується невеликий дощ і +2 градуси тепла вдень.

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У Харкові 31 грудня очікується невеликий морозець вдень — до -3 нижче нуля, а вночі стовпчики термометрів покажуть -6 градусів. Опадів синоптики не прогнозують ні у вигляді дощу, ні у вигляді снігу.

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У Львові напередодні нового року пройде невеликий дощ. Стовпчики термометрів вдень покажуть +1, а вночі температура повітря опуститься до -5 морозу. Вже 1 січня опади відступлять, а температура повітря коливатиметься від +1 до -3.

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Теги:
#Україна #Новий рік #Грудень #Прогноз погоди