Київська ялинка увійшла до списку найкрасивіших у Європі (фото)
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У переліку рекомендацій для туристів, крім Києва, — Відень, Рим, Стокгольм, Монте-Карло.
Київська новорічна ялинка на Софійській площі стала однією з найкрасивіших у Європі. Заслужене місце серед майже 30 зазначених дерев українська красуня отримала за атмосферу та надзвичайно довгу гірлянду. Нагадаймо, вона прикрашена у золотих та червоних кольорах, а довжина гірлянди сягнула 10 кілометрів. У списку найкращих дуже багато ялинок із німецьких міст.
Рейтинг опублікував сайт European best destinations.
Повний список найкрасивіших і незвичайних ялинок у Європі:
- Гайнсилем (острів Гозо, Мальта)
- Страсбург (Франція)
- Лісабон (Португалія)
- Будапешт, Угорщина)
- Вільнюс, Литва)
- Відень, Австрія)
- Прага, Чехія)
- Кельн (Німеччина)
- Берлін, Німеччина)
- Базель (Швейцарія)
- Тбілісі, Грузія)
- Варшава Польща)
- Київ, Україна)
- Рим, Італія)
- Інсбрук (Австрія)
- Брюссель (Бельгія)
- Франкфурт (Німеччина)
- Таллінн (Естонія)
- Йорк (Англія)
- Стокгольм (Швеція)
- Брашов (Румунія)
- Париж (Франція), відзначимо, що тут згадки удостоїлася не міська ялина, а незвичайне дерево в Galeries Lafayette.
- Амстердам (Нідерланди)
- Гамбург (Німеччина)
- Лондон, Великобританія)
- Монте-Карло (Монако)
- Мюнхен (Німеччина)
- Вроцлав (Польща)
Як раніше писав "Телеграф" у Росії знайшли найгіршу ялинку року – у місті Липецьку замість прикрашеного дерева – аварійний металевий каркас.
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