Київська ялинка увійшла до списку найкрасивіших у Європі (фото)

У переліку рекомендацій для туристів, крім Києва, — Відень, Рим, Стокгольм, Монте-Карло.

Київська новорічна ялинка на Софійській площі стала однією з найкрасивіших у Європі. Заслужене місце серед майже 30 зазначених дерев українська красуня отримала за атмосферу та надзвичайно довгу гірлянду. Нагадаймо, вона прикрашена у золотих та червоних кольорах, а довжина гірлянди сягнула 10 кілометрів. У списку найкращих дуже багато ялинок із німецьких міст.

Рейтинг опублікував сайт European best destinations.

Повний список найкрасивіших і незвичайних ялинок у Європі:

Ялинка на Мальті

Гайнсилем (острів Гозо, Мальта)

Страсбург (Франція)

Лісабон (Португалія)

Новорічна ялинка у Лісабоні

Будапешт, Угорщина)

Вільнюс, Литва)

Відень, Австрія)

Прага, Чехія)

Кельн (Німеччина)

Берлін, Німеччина)

Ялинка у німецькій столиці

Базель (Швейцарія)

Тбілісі, Грузія)

Варшава Польща)

Київ, Україна)

Рим, Італія)

Інсбрук (Австрія)

Брюссель (Бельгія)

Франкфурт (Німеччина)

Таллінн (Естонія)

Йорк (Англія)

Стокгольм (Швеція)

Брашов (Румунія)

Париж (Франція), відзначимо, що тут згадки удостоїлася не міська ялина, а незвичайне дерево в Galeries Lafayette.

Ялинка в Парижі

Амстердам (Нідерланди)

Гамбург (Німеччина)

Лондон, Великобританія)

Монте-Карло (Монако)

Ялинка в Монако

Мюнхен (Німеччина)

Вроцлав (Польща)

Як раніше писав "Телеграф" у Росії знайшли найгіршу ялинку року – у місті Липецьку замість прикрашеного дерева – аварійний металевий каркас.