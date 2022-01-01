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Київська ялинка увійшла до списку найкрасивіших у Європі (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Атмосфера свята біля головної ялинки України Новина оновлена 01 січня 2022, 10:33
Атмосфера свята біля головної ялинки України

У переліку рекомендацій для туристів, крім Києва, — Відень, Рим, Стокгольм, Монте-Карло.

Київська новорічна ялинка на Софійській площі стала однією з найкрасивіших у Європі. Заслужене місце серед майже 30 зазначених дерев українська красуня отримала за атмосферу та надзвичайно довгу гірлянду. Нагадаймо, вона прикрашена у золотих та червоних кольорах, а довжина гірлянди сягнула 10 кілометрів. У списку найкращих дуже багато ялинок із німецьких міст.

Рейтинг опублікував сайт European best destinations.

Повний список найкрасивіших і незвичайних ялинок у Європі:

Ялинка на Мальті
Ялинка на Мальті
  • Гайнсилем (острів Гозо, Мальта)
  • Страсбург (Франція)
  • Лісабон (Португалія)
Новорічна ялинка у Лісабоні
Новорічна ялинка у Лісабоні
  • Будапешт, Угорщина)
  • Вільнюс, Литва)
  • Відень, Австрія)
  • Прага, Чехія)
  • Кельн (Німеччина)
  • Берлін, Німеччина)
Ялинка у німецькій столиці
Ялинка у німецькій столиці
  • Базель (Швейцарія)
  • Тбілісі, Грузія)
  • Варшава Польща)
  • Київ, Україна)
  • Рим, Італія)
  • Інсбрук (Австрія)
  • Брюссель (Бельгія)
  • Франкфурт (Німеччина)
  • Таллінн (Естонія)
  • Йорк (Англія)
  • Стокгольм (Швеція)
  • Брашов (Румунія)
  • Париж (Франція), відзначимо, що тут згадки удостоїлася не міська ялина, а незвичайне дерево в Galeries Lafayette.
Ялинка в Парижі
Ялинка в Парижі
  • Амстердам (Нідерланди)
  • Гамбург (Німеччина)
  • Лондон, Великобританія)
  • Монте-Карло (Монако)
Ялинка в Монако
Ялинка в Монако
  • Мюнхен (Німеччина)
  • Вроцлав (Польща)

Як раніше писав "Телеграф" у Росії знайшли найгіршу ялинку року – у місті Липецьку замість прикрашеного дерева – аварійний металевий каркас.

Теги:
#Європа #Київ #Ялинка #Новий рік
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