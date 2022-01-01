Укр

Киевская елка вошла в список самых красивых в Европе (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
75
Атмосфера праздника у главной елки Украины Новость обновлена 01 января 2022, 10:33
Атмосфера праздника у главной елки Украины

В перечне рекомендаций для туристов кроме Киева — Вена, Рим, Стокгольм, Монте-Карло.

Киевская новогодняя елка на Софийской площади стала одной из самых красивых в Европе. Заслуженное место среди почти 30 отмеченных деревьев украинская красавица получила за атмосферу и необычно длинную гирлянду. Напомним, она украшена в золотых и красных цветах, а длина гирлянды достигла 10 километров. В списке лучших очень много елок из немецких городов.

Рейтинг опубликовал сайт European best destinations.

Полный список самых красивых и необычных елок в Европе:

Елка на Мальте
Елка на Мальте
  • Гайнсилем (остров Гозо, Мальта)
  • Страсбург (Франция)
  • Лиссабон (Португалия)
Новогодняя елка в Лиссабоне
Новогодняя елка в Лиссабоне
  • Будапешт (Венгрия)
  • Вильнюс (Литва)
  • Вена (Австрия)
  • Прага (Чехия)
  • Кельн (Германия)
  • Берлин (Германия)
Елка в немецкой столице
Елка в немецкой столице
  • Базель ( Швейцария)
  • Тбилиси (Грузия)
  • Варшава (Польша)
  • Киев (Украина)
  • Рим (Италия)
  • Инсбрук (Австрия)
  • Брюссель (Бельгия)
  • Франкфурт (Германия)
  • Таллинн (Эстония)
  • Йорк (Англия)
  • Стокгольм (Швеция)
  • Брашов (Румыния)
  • Париж (Франция), отметим, что тут упоминания удостоилась не городская ель, а необычное дерево в Galeries Lafayette.
Елка в Париже
Елка в Париже
  • Амстердам (​​Нидерланды)
  • Гамбург (Германия)
  • Лондон (Великобритания)
  • Монте-Карло (Монако)
Елка в Монако
Елка в Монако
  • Мюнхен (Германия)
  • Вроцлав (Польша)

Как ранее писал "Телеграф" в России нашли худшую елку года — в городе Липецке вместо украшенного дерева — аварийный металлический каркас.

Теги:
#Европа #Киев #Елка #Новый год
Тарифы, соцвыплаты, налоги - 1 января будет насыщенным
Украина
Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Тарифы, соцвыплаты, налоги - 1 января будет насыщенным
Подорожание газа, новый налог и кассовые аппараты для всех – что изменилось в Украине с 1 января
Дата публикации
Категория
Январь будет с обильными осадками, но немного теплее нормы
Резкая смена погоды и сильный мороз: синоптик озвучил прогноз на январь для Украины
Дата публикации
Категория
Новый год-2022 к жителям Самоа еще не пришел
Сидней, Лондон, Нью-Йорк: как отметили Новый год-2022 в разных странах (видео)
Дата публикации
Категория
Украинские рубежи остались неизменными
Новый год под обстрелами: на Донетчине убили украинского защитника
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе