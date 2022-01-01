Киевская елка вошла в список самых красивых в Европе (фото)
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В перечне рекомендаций для туристов кроме Киева — Вена, Рим, Стокгольм, Монте-Карло.
Киевская новогодняя елка на Софийской площади стала одной из самых красивых в Европе. Заслуженное место среди почти 30 отмеченных деревьев украинская красавица получила за атмосферу и необычно длинную гирлянду. Напомним, она украшена в золотых и красных цветах, а длина гирлянды достигла 10 километров. В списке лучших очень много елок из немецких городов.
Рейтинг опубликовал сайт European best destinations.
Полный список самых красивых и необычных елок в Европе:
- Гайнсилем (остров Гозо, Мальта)
- Страсбург (Франция)
- Лиссабон (Португалия)
- Будапешт (Венгрия)
- Вильнюс (Литва)
- Вена (Австрия)
- Прага (Чехия)
- Кельн (Германия)
- Берлин (Германия)
- Базель ( Швейцария)
- Тбилиси (Грузия)
- Варшава (Польша)
- Киев (Украина)
- Рим (Италия)
- Инсбрук (Австрия)
- Брюссель (Бельгия)
- Франкфурт (Германия)
- Таллинн (Эстония)
- Йорк (Англия)
- Стокгольм (Швеция)
- Брашов (Румыния)
- Париж (Франция), отметим, что тут упоминания удостоилась не городская ель, а необычное дерево в Galeries Lafayette.
- Амстердам (Нидерланды)
- Гамбург (Германия)
- Лондон (Великобритания)
- Монте-Карло (Монако)
- Мюнхен (Германия)
- Вроцлав (Польша)
Как ранее писал "Телеграф" в России нашли худшую елку года — в городе Липецке вместо украшенного дерева — аварийный металлический каркас.
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