Киевская елка вошла в список самых красивых в Европе (фото)

В перечне рекомендаций для туристов кроме Киева — Вена, Рим, Стокгольм, Монте-Карло.

Киевская новогодняя елка на Софийской площади стала одной из самых красивых в Европе. Заслуженное место среди почти 30 отмеченных деревьев украинская красавица получила за атмосферу и необычно длинную гирлянду. Напомним, она украшена в золотых и красных цветах, а длина гирлянды достигла 10 километров. В списке лучших очень много елок из немецких городов.

Рейтинг опубликовал сайт European best destinations.

Полный список самых красивых и необычных елок в Европе:

Елка на Мальте

Гайнсилем (остров Гозо, Мальта)

Страсбург (Франция)

Лиссабон (Португалия)

Новогодняя елка в Лиссабоне

Будапешт (Венгрия)

Вильнюс (Литва)

Вена (Австрия)

Прага (Чехия)

Кельн (Германия)

Берлин (Германия)

Елка в немецкой столице

Базель ( Швейцария)

Тбилиси (Грузия)

Варшава (Польша)

Киев (Украина)

Рим (Италия)

Инсбрук (Австрия)

Брюссель (Бельгия)

Франкфурт (Германия)

Таллинн (Эстония)

Йорк (Англия)

Стокгольм (Швеция)

Брашов (Румыния)

Париж (Франция), отметим, что тут упоминания удостоилась не городская ель, а необычное дерево в Galeries Lafayette.

Елка в Париже

Амстердам (​​Нидерланды)

Гамбург (Германия)

Лондон (Великобритания)

Монте-Карло (Монако)

Елка в Монако

Мюнхен (Германия)

Вроцлав (Польша)

Как ранее писал "Телеграф" в России нашли худшую елку года — в городе Липецке вместо украшенного дерева — аварийный металлический каркас.