Укр

Какая страна, такие и ели: в России нашли "худшую елку года" (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Неизвестно, будет ли дерево восстановлено в начале 2022 года
Неизвестно, будет ли дерево восстановлено в начале 2022 года

Полмиллиона россиян не смогут прийти посмотреть на главную елку своего города.

В одном из областных центров России жители остались без новогоднего дерева. Липецкую елку так и не смонтировала из-за проблем с каркасом.

Об этом сообщают региональные СМИ.

Недостатки металлической конструкции обнаружили на этапе монтажа. Смонтировать на него Новогоднюю елку с украшениями нельзя. Получить главную елку города в этом году жители Липецка вряд ли смогут — местная мэрия запланировала демонтаж на следующий год, как и поиск денег на установку нормального дерева.

В сети объект уже окрестили "Худшей елкой в 2021 году".

Пользователи иронизировали над остовом, называя его "киберпанковской елкой" и шутили, что елка "похудела".

Проблемы с елками к Новому году бывают не только в России. В Украине их открыли во всех крупных городах, но мариупольское дерево не выдержало столкновения со стихией — его повалил ветер.

В областных центрах других регионов обошлось без происшествий и ели сияли всеми огнями радуги, соревнуясь за красоту и оригинальность — ТОП необычных новогодних деревьев в подборке "Телеграфа".

Теги:
#Россия #Елка #Новый год #Липецк
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