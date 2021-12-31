Яка країна, такі й ялинки: у Росії знайшли "найгіршу ялинку року" (фото)

Півмільйона росіян не зможуть прийти подивитись на головну ялинку свого міста.

В одному з обласних центрів Росії мешканці залишилися без новорічного дерева. Липецьку ялинку так і не змонтувала через проблеми з каркасом.

Про це повідомляють регіональні ЗМІ.

Недоліки металевої конструкції виявили на етапі монтажу. Змонтувати на нього Новорічну ялинку із прикрасами не можна. Отримати головну ялинку міста цього року жителі Липецька навряд чи зможуть — місцева мерія запланувала демонтаж наступного року, як і пошук грошей на встановлення нормального дерева.

У мережі об’єкт вже охрестили "Найгіршою ялинкою у 2021 році".

Користувачі іронізували над остовом, називаючи його "кіберпанківською ялинкою" і жартували, що ялинка "схудла".

Проблеми з ялинками до Нового року бувають не лише у Росії. В Україні їх відкрили у всіх великих містах, але маріупольське дерево не витримало зіткнення зі стихією, його повалив вітер.

В обласних центрах інших регіонів обійшлося без подій і ялинки сяяли всіма вогнями веселки, змагаючись за красу та оригінальність — ТОП незвичайних новорічних дерев у добірці "Телеграфа".