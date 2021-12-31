Рус

Яка країна, такі й ялинки: у Росії знайшли "найгіршу ялинку року" (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
39
Невідомо, чи буде дерево відновлено на початку 2022 року
Невідомо, чи буде дерево відновлено на початку 2022 року

Півмільйона росіян не зможуть прийти подивитись на головну ялинку свого міста.

В одному з обласних центрів Росії мешканці залишилися без новорічного дерева. Липецьку ялинку так і не змонтувала через проблеми з каркасом.

Про це повідомляють регіональні ЗМІ.

Недоліки металевої конструкції виявили на етапі монтажу. Змонтувати на нього Новорічну ялинку із прикрасами не можна. Отримати головну ялинку міста цього року жителі Липецька навряд чи зможуть — місцева мерія запланувала демонтаж наступного року, як і пошук грошей на встановлення нормального дерева.

У мережі об’єкт вже охрестили "Найгіршою ялинкою у 2021 році".

Користувачі іронізували над остовом, називаючи його "кіберпанківською ялинкою" і жартували, що ялинка "схудла".

Проблеми з ялинками до Нового року бувають не лише у Росії. В Україні їх відкрили у всіх великих містах, але маріупольське дерево не витримало зіткнення зі стихією, його повалив вітер.

В обласних центрах інших регіонів обійшлося без подій і ялинки сяяли всіма вогнями веселки, змагаючись за красу та оригінальність — ТОП незвичайних новорічних дерев у добірці "Телеграфа".

Теги:
#Росія #Ялинка #Новий рік #Липецьк
ГБР отримало нового главу
Україна
Зеленський призначив нового директора ДБР: хто ним став
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ГБР отримало нового главу
Зеленський призначив нового директора ДБР: хто ним став
Дата публікації
Категорія
Уряд заборонив піднімати націнку на батони вище 10%
В Україні почали регулювати ціни на хліб та олію: подробиці
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський під час звернення на Новий 2021 рік
Новорічне привітання президента Зеленського (відео)
Дата публікації
Категорія
Дмитро Куліба та Світлана Павелецька
Голову МЗС України зняли у компанії ефектної блондинки: хто вона (відео)
Дата публікації
Категорія
Які подарунки хочуть отримати українці на Новий рік
"Балалайку" і "щоб забрали жінку на пів року": оприлюднено список подарунків, які українці мріють отримати в Новий рік