Відзначився не лише Київ: які дивовижні ялинки нарядили у регіонах України

З кожним роком новорічні дерева в населених пунктах країни стають все оригінальнішими

Ми вже давно не уявляємо Різдвяно-новорічних свят без ялинки-красуні вдома та у своєму населеному пункті. Це можуть бути живі ялинки та сосни або їхня імітація – тут вже у кого на що вистачить винахідливості, адже вдосконалюються технології та матеріали, а головне, ніхто не стримує фантазію організаторів свята. 10 кілометрів гірлянд та 10 тисяч іграшок у червоних та золотих тонах прикрашають цього року головну ялинку України на Софійській площі у Києві. А чим можуть похвалитися інші регіони?

"Телеграф" здійснив віртуальну екскурсію територією країни, помилувався ялинками, які урочисто відкрили на міських площах та запрошує вас приєднатися до їхнього обговорення.

Дніпро: на Європейській – по-європейськи

Головну новорічну ялинку Дніпра встановили у центрі міста на Європейській площі. Її висота 20 метрів – це найвища лита ялинка в Україні. Повідомляється, що вона виготовлена з незаймистих та безпечних для навколишнього середовища та людей матеріалів.

Ялинка немов у золоті

Ще кілька ялинок встановлені у різних районах міста. У міськраді пояснили, що у підготовці новорічних локацій орієнтувалися на досвід європейських міст – Відня, Лондона, Парижа. Тому вулиці Дніпра прикрасили "віденські" люстри заввишки 5 метрів, "зоряне небо" та 30 світлових фігур. А в одному з магазинів встановили футуристичну ялинку.

Космічна ялинка у торговому центрі

Вінниця: ну-но, повернись, красуне!

У Вінниці головна новорічна ялинка оселилася у Центральному парку ім. М. Леонтовича. Висотою вона 28 метрів, на каркасі її зібрали з 324 живих ялинок.

Пухнаста, бо з 324 ялинок

Цього року її прикрасили новими іграшками та ілюмінацією. Основні кольори величезних бурульок та куль підібрали зі змістом: срібний – бо 2022 рік – рік Білого водяного тигра, а синій та жовтий на честь українського прапора та 30-річчя Незалежності України.

Вінницька ялинка ще й обертається!

А головне, що вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища конструкція, яка обертається навколо своєї осі.

Одеса: на ялинці водорості та морські зірки

Одеська ялинка встановлена ​​на Думській площі. Вона, хоч і штучна, але створена у формі, традиційній для зображення ялинок. Святкова ілюмінація – у морському стилі, на неї витрачено понад 2,5 млн грн.

На одеській ялинці зірки не прості, а морські

Цього року майже у всіх містах запрацювали Резиденції святого Миколая. Унікальну – підземну – резиденцію відкрили у Нерубайських катакомбах на Одещині на глибині 15 метрів. Там уже побувала координатор Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. І тепер туди не слабшає потік туристів.

Лана Вєтрова побувала у святого Миколая у катакомбах

А ще в Одесі на традиційний парад виїхали тролейбуси, що виблискують новорічною ілюмінацією. На лінії працювали водії-Діди Морози та кондуктори-Снігуроньки.

За кермом тролейбуса – Дід Мороз

Доброслав: триметрова ялинка з 5-копійчаних монет

Мабуть, найдивовижнішою ялинкою цього року може похвалитися село Доброслав Одеської області – вона одразу потрапила до Книги рекордів України.

Лана Вєтрова вручає сертифікат голові сільради

Річ у тому, що спочатку на неї всі мешканці села збирали та приносили 5-копійчані монети, що вийшли з обороту.

Жителі села приносили п’ятаки для майбутньої ялинки

А потім одеський скульптор з брухту Кирило Максименко, відомий тим, що створює з маленьких деталей масштабні скульптури, злютував із них триметрове дерево.

Ялинка з п’ятаків

Усього було використано 9 800 монет та ще одна 2-копійчана. Координатор Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова вручила сертифікат Реєстру національних рекордів України голові Доброславської селищної ради Людмилі Прокопечко.

Дивовижний рекорд

Запоріжжя: 5 тонн краси

Більше цьогорічних святкових локацій організовано і в Запоріжжі: на "Козачому колі" на острові Хортиця, на каскаді фонтанів "Райдуга", на бульварі Шевченка, на площі Фестивальній. Головна ялинка влаштувалась на площі Маяковського. Цього року їй поновили "хвою", додали нових іграшок. 22-метрова конструкція важить 5 тонн. "Місцевий" святий Миколай тепер мешкає в резиденції на острові Хортиця, на оновленому "Козацькому колі".

Запорізька ялинка-красуня

Львів: подарунок від діда Василя

Що не кажи, а ніяке штучне дерево не зрівняється зі справжнім! Шикарний подарунок Львову зробив 85-річний мешканець села Оброшине Василь Козленко. Ялина росла біля його будинку, і нині пенсіонер вирішив із нею розлучитися. Таким чином уславився на всю країну! Його також подякували під час урочистого відкриття ялинки. 17-метрове дерево багато прикрашене ілюмінацією, іграшками у вигляді ромбів та різдвяних "павуків". А огорожу навколо ялинки створено за ескізами відомої львівської художниці Дарії Альошкіної.

На відкриття ялинки зібралося чимало львів’ян та гостей міста

Харків: намисто повісили — можна в хоровод

Головна ялинка Харкова "виросла" на майдані Свободи. Вона також стала рекордсменкою, адже її висота – 40 метрів 49 сантиметрів. Ілюмінація на ній працює у двох режимах – денному та нічному. Ялинку прикрашають величезні намисто, п’ять десятків величезних куль та "подарункові коробки".

Ялинка заввишки понад 40 метрів

А загальний малюнок створюють 50 тисяч світлових елементів. Але сяє не лише сама ялинка, а й безліч святкових композицій та фотозон навколо неї.

Навколо ялинки розкинулося казкове містечко

Як і в інших містах, для відпочивальників тут організовані зони з їжею, напоями та місцями для відпочинку, а також сувенірами та подарунками.

Як пройти… крізь ялинку?

Декілька останніх років креативно підходить до підготовки свята Мелітополь Запорізької області. Головна ялинка міста розташовується на площі Перемоги – і хоча багато жителів глузливо називають її "конусом" або "ковпаком", на її відкриття та інші святкові дні тут збирається безліч людей. Тим більше, що сюди зазвичай переміщуються найпопулярніші атракціони.

Головна ялинка Мелітополя

Але з кожним роком дедалі більше вбраних ялинок з’являється і в інших районах міста. Часом вони дивують своїм виглядом, зате фото і селфі з ними виходять незвичайними.

Вночі ця ялинка у парку світиться

Так, наприклад, чергову нову ялинку вже охрестили "вігвамом" через зроблений у конусоподібній конструкції прохід на місці "ствола".

Городяни тепер можуть проходити крізь ялинку

Рівне: не зелена, а червона красуня

Міську ялинку у Рівному урочисто запалили однією з перших в Україні – ще 12 грудня. Цього року вона вперше не справжня, а штучна. Дерево висотою 18 метрів, з діаметром 8 метрів у найширшій частині. Вартість виробу – майже 950 тис. грн. А всього місто витратило на святкове оформлення майже 3 млн гривень. У Рівному також оголосили міський конкурс на новорічно-різдвяне оформлення вітрин, фасадів будинків та прибудинкових територій. Учасників не дуже багато, лише два десятки, але є чому здивуватися.

Око незвично, але оригінально

Відзначився один із закладів громадського харчування та відпочинку, прикрасивши фасад ялиновими гілками та встановивши перед ним величезну ялинку з безлічі червоних куль різних розмірів.

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