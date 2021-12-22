Відзначився не лише Київ: які дивовижні ялинки нарядили у регіонах України
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З кожним роком новорічні дерева в населених пунктах країни стають все оригінальнішими
Ми вже давно не уявляємо Різдвяно-новорічних свят без ялинки-красуні вдома та у своєму населеному пункті. Це можуть бути живі ялинки та сосни або їхня імітація – тут вже у кого на що вистачить винахідливості, адже вдосконалюються технології та матеріали, а головне, ніхто не стримує фантазію організаторів свята. 10 кілометрів гірлянд та 10 тисяч іграшок у червоних та золотих тонах прикрашають цього року головну ялинку України на Софійській площі у Києві. А чим можуть похвалитися інші регіони?
"Телеграф" здійснив віртуальну екскурсію територією країни, помилувався ялинками, які урочисто відкрили на міських площах та запрошує вас приєднатися до їхнього обговорення.
Дніпро: на Європейській – по-європейськи
Головну новорічну ялинку Дніпра встановили у центрі міста на Європейській площі. Її висота 20 метрів – це найвища лита ялинка в Україні. Повідомляється, що вона виготовлена з незаймистих та безпечних для навколишнього середовища та людей матеріалів.
Ще кілька ялинок встановлені у різних районах міста. У міськраді пояснили, що у підготовці новорічних локацій орієнтувалися на досвід європейських міст – Відня, Лондона, Парижа. Тому вулиці Дніпра прикрасили "віденські" люстри заввишки 5 метрів, "зоряне небо" та 30 світлових фігур. А в одному з магазинів встановили футуристичну ялинку.
Вінниця: ну-но, повернись, красуне!
У Вінниці головна новорічна ялинка оселилася у Центральному парку ім. М. Леонтовича. Висотою вона 28 метрів, на каркасі її зібрали з 324 живих ялинок.
Цього року її прикрасили новими іграшками та ілюмінацією. Основні кольори величезних бурульок та куль підібрали зі змістом: срібний – бо 2022 рік – рік Білого водяного тигра, а синій та жовтий на честь українського прапора та 30-річчя Незалежності України.
А головне, що вінницька ялинка встановила національний рекорд як найвища конструкція, яка обертається навколо своєї осі.
Одеса: на ялинці водорості та морські зірки
Одеська ялинка встановлена на Думській площі. Вона, хоч і штучна, але створена у формі, традиційній для зображення ялинок. Святкова ілюмінація – у морському стилі, на неї витрачено понад 2,5 млн грн.
Цього року майже у всіх містах запрацювали Резиденції святого Миколая. Унікальну – підземну – резиденцію відкрили у Нерубайських катакомбах на Одещині на глибині 15 метрів. Там уже побувала координатор Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. І тепер туди не слабшає потік туристів.
А ще в Одесі на традиційний парад виїхали тролейбуси, що виблискують новорічною ілюмінацією. На лінії працювали водії-Діди Морози та кондуктори-Снігуроньки.
Доброслав: триметрова ялинка з 5-копійчаних монет
Мабуть, найдивовижнішою ялинкою цього року може похвалитися село Доброслав Одеської області – вона одразу потрапила до Книги рекордів України.
Річ у тому, що спочатку на неї всі мешканці села збирали та приносили 5-копійчані монети, що вийшли з обороту.
А потім одеський скульптор з брухту Кирило Максименко, відомий тим, що створює з маленьких деталей масштабні скульптури, злютував із них триметрове дерево.
Усього було використано 9 800 монет та ще одна 2-копійчана. Координатор Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова вручила сертифікат Реєстру національних рекордів України голові Доброславської селищної ради Людмилі Прокопечко.
Запоріжжя: 5 тонн краси
Більше цьогорічних святкових локацій організовано і в Запоріжжі: на "Козачому колі" на острові Хортиця, на каскаді фонтанів "Райдуга", на бульварі Шевченка, на площі Фестивальній. Головна ялинка влаштувалась на площі Маяковського. Цього року їй поновили "хвою", додали нових іграшок. 22-метрова конструкція важить 5 тонн. "Місцевий" святий Миколай тепер мешкає в резиденції на острові Хортиця, на оновленому "Козацькому колі".
Львів: подарунок від діда Василя
Що не кажи, а ніяке штучне дерево не зрівняється зі справжнім! Шикарний подарунок Львову зробив 85-річний мешканець села Оброшине Василь Козленко. Ялина росла біля його будинку, і нині пенсіонер вирішив із нею розлучитися. Таким чином уславився на всю країну! Його також подякували під час урочистого відкриття ялинки. 17-метрове дерево багато прикрашене ілюмінацією, іграшками у вигляді ромбів та різдвяних "павуків". А огорожу навколо ялинки створено за ескізами відомої львівської художниці Дарії Альошкіної.
Харків: намисто повісили — можна в хоровод
Головна ялинка Харкова "виросла" на майдані Свободи. Вона також стала рекордсменкою, адже її висота – 40 метрів 49 сантиметрів. Ілюмінація на ній працює у двох режимах – денному та нічному. Ялинку прикрашають величезні намисто, п’ять десятків величезних куль та "подарункові коробки".
А загальний малюнок створюють 50 тисяч світлових елементів. Але сяє не лише сама ялинка, а й безліч святкових композицій та фотозон навколо неї.
Як і в інших містах, для відпочивальників тут організовані зони з їжею, напоями та місцями для відпочинку, а також сувенірами та подарунками.
Як пройти… крізь ялинку?
Декілька останніх років креативно підходить до підготовки свята Мелітополь Запорізької області. Головна ялинка міста розташовується на площі Перемоги – і хоча багато жителів глузливо називають її "конусом" або "ковпаком", на її відкриття та інші святкові дні тут збирається безліч людей. Тим більше, що сюди зазвичай переміщуються найпопулярніші атракціони.
Але з кожним роком дедалі більше вбраних ялинок з’являється і в інших районах міста. Часом вони дивують своїм виглядом, зате фото і селфі з ними виходять незвичайними.
Так, наприклад, чергову нову ялинку вже охрестили "вігвамом" через зроблений у конусоподібній конструкції прохід на місці "ствола".
Рівне: не зелена, а червона красуня
Міську ялинку у Рівному урочисто запалили однією з перших в Україні – ще 12 грудня. Цього року вона вперше не справжня, а штучна. Дерево висотою 18 метрів, з діаметром 8 метрів у найширшій частині. Вартість виробу – майже 950 тис. грн. А всього місто витратило на святкове оформлення майже 3 млн гривень. У Рівному також оголосили міський конкурс на новорічно-різдвяне оформлення вітрин, фасадів будинків та прибудинкових територій. Учасників не дуже багато, лише два десятки, але є чому здивуватися.
Відзначився один із закладів громадського харчування та відпочинку, прикрасивши фасад ялиновими гілками та встановивши перед ним величезну ялинку з безлічі червоних куль різних розмірів.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли і як правильно загадувати бажання у Новий рік, щоб воно здійснилося.
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