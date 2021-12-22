Отличился не только Киев: какие удивительные елки нарядили в регионах Украины

С каждым годом новогодние деревья в населенных пунктах страны становятся все оригинальнее

Мы уже давно не представляем Рождественско-новогодних праздников без елочки-красавицы дома и в своем населенном пункте. Это могут быть живые ели и сосны или их имитация – тут уж у кого на что хватит изобретательности, ведь совершенствуются технологии и материалы, а главное, никто не сдерживает фантазию устроителей праздника. 10 километров гирлянд и 10 тысяч игрушек в красных и золотых тонах украшают в этом году главную елку Украины на Софийской площади в Киеве. А чем могут похвастаться другие регионы?

"Телеграф" совершил виртуальную экскурсию по территории страны, полюбовался елками, которые торжественно открыли на городских площадях и приглашает вас присоединиться к их обсуждению.

Днепр: на Европейской – по-европейски

Главную новогоднюю елку Днепра установили в центре города на Европейской площади. Ее высота 20 метров – это самая высокая литая елка в Украине. Сообщается, что она изготовлена из невоспламеняющихся и безопасных для окружающей среды и людей материалов.

Елка словно в золоте

Еще несколько елок установлены в разных районах города. В горсовете пояснили, что в подготовке новогодних локаций ориентировались на опыт европейских городов – Вены, Лондона, Парижа. Потому улицы Днепра украсили "венские" люстры высотой 5 метров, "звездное небо" и 30 световых фигур. А в одном из торговых центров установили футуристическую елку.

Космическая елка в торговом центре

Винница: ну-ка, повернись, красавица!

В Виннице главная новогодняя елка поселилась в Центральном парке им. Н. Леонтовича. Ростом она 28 метров, на каркасе ее собрали из 324 живых елочек.

Пушистая, потому что из 324 елочек

В этом году ее украсили новыми игрушками и иллюминацией. Основные цвета огромных сосулек и шаров подобрали со смыслом: серебряный – потому что 2022 год – год Белого водяного тигра, а синий и желтый в честь украинского флага и 30-летия Независимости Украины.

Винницкая елка еще и вращается!

А главное, что винницкая елка установила национальный рекорд как самая высокая конструкция, которая вращается вокруг своей оси.

Одесса: на елке водоросли и морские звезды

Одесская елочка установлена ​​на Думской площади. Она, хоть и искусственная, но создана в форме, традиционной для изображения елок. Праздничная иллюминация — в морском стиле, на нее потрачено более 2,5 млн. грн.

На одесской елке звезды не простые, а морские

В этом году едва ли не во всех городах заработали Резиденции святого Николая. Уникальную – подземную – резиденцию открыли в Нерубайских катакомбах в Одесском районе на глубине 15 метров. Там уже побывала координатор Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. И теперь туда не ослабевает поток туристов.

Лана Ветрова побывала у святого Николая в катакомбах

А еще в Одессе на традиционный парад выехали сверкающие новогодней иллюминацией троллейбусы. На линии работали водители-Деды Морозы и кондукторы-Снегурочки.

За рулем троллейбуса - Дед Мороз

Доброслав: трехметровая елка из 5-копеечных монет

Пожалуй, самой удивительной елочкой в этом году может похвастаться село Доброслав Одесской области – она сразу же попала в Книгу рекордов Украины.

Лана Ветрова вручает сертификат председателю сельсовета

Дело в том, что сначала на нее все жители села собирали и приносили вышедшие из оборота 5-копеечные монеты.

Жители села приносили пятаки для будущей елки

А затем одесский скульптор по металлолому Кирилл Максименко, известный тем, что создает из маленьких деталей масштабные скульптуры, спаял из них трехметровое дерево.

Елка из пятаков

Всего было использовано 9 800 монет и еще одна 2-копеечная. Координатор Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова вручила сертификат Реестра национальных рекордов Украины председателю Доброславского поссовета Людмиле Прокопечко.

Удивительный рекорд

Запорожье: 5 тонн красоты

Больше праздничных локаций в этом году организовано и в Запорожье: на площади и проспекте Маяковского, на "Казачьем круге" на острове Хортица, на каскаде фонтанов "Радуга", на бульваре Шевченко, на площади Фестивальной. Главная ёлка обосновалась на площади Маяковского. В этом году ей обновили "хвою", добавили новых игрушек. 22-метровая конструкция весит 5 тонн. "Местный" святой Николай теперь обитает в резиденции на острове Хортица, на обновленном "Казацком круге".

Запорожская елка-красавица

Львов: подарок от дедушки Василия

Что ни говори, а никакое искусственное дерево не сравнится с настоящим! Шикарный подарок Львову сделал 85-летний житель села Оброшино Василий Козленко. Ель росла возле его дома, и нынче пенсионер решил с ней расстаться. Таким образом прославился на всю страну. Его также поблагодарили во время торжественного открытия елки. 17-метровое дерево богато украшено иллюминацией, игрушками в виде ромбов и рождественских "пауков". А ограждение вокруг елки создано по эскизам известной львовской художницы Дарии Алешкиной.

На открытие елки собралось немало львовян и гостей города

Харьков: бусы повесили – можно в хоровод

Главная елка Харькова выросла на площади Свободы. Она также стала рекордсменкой, ведь ее высота 40 метров 49 сантиметров. Иллюминация на ней работает в двух режимах – дневном и ночном. Елку украшают громадные бусы, пять десятков огромных шаров и "подарочные коробки".

Елка высотой более 40 метров

Ну а общий рисунок создают 50 тысяч световых элементов. Но сияет не только сама елка, а и множество праздничных композиций и фотозон вокруг нее.

Вокруг елки раскинулся сказочный городок

Как и в других городах для отдыхающих здесь организованы зоны с едой, напитками и местами для отдыха, а также сувенирами и подарками.

Мелитополь: как пройти сквозь елку?

Несколько последних лет креативно подходит к подготовке праздника Мелитополь Запорожской области. Главная елка города располагается на площади Победы – и хотя многие жители насмешливо называют ее "конусом" или "колпаком", на ее открытие и в остальные праздничные дни здесь собирается множество людей. Тем более, что сюда обычно перемещаются популярные аттракционы.

Главная елка Мелитополя

Но с каждым годом все больше наряженных елок появляется и в других районах города. Порой они удивляют своим видом, но зато фото и селфи с ними получаются необычными.

Ночью эта елка в парке светится

Так, например, очередную новую елку уже окрестили "вигвамом" из-за сделанного в конусообразной конструкции прохода на месте "ствола".

Горожане теперь могут проходить сквозь елку

Ровно: не зеленая, а красная красавица

Городскую елку в Ровно торжественно зажгли одной из первых в Украине – еще 12 декабря. В этом году она впервые не настоящая, а искусственная. Дерево высотой 18 метров, с диаметром 8 метров в самой широкой части. Стоимость изделия почти 950 тыс. грн. А всего город потратил на праздничное оформление почти 3 млн. гривен. В Ровно также объявили городской конкурс на новогодне-рождественское оформление витрин, фасадов домов и придомовых территорий. Участников не очень много, всего два десятка, но есть чему удивиться.

Глазу непривычно, но оригинально

Отличилось одно из заведений общественного питания и отдыха, украсив фасад еловыми ветками и установив перед ним большущую елку из множества красных шаров разных размеров.

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