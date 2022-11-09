Новый год во время войны: украинцы бурно спорят, стоит ли ставить главную елку в Киеве

В КГГА еще предстоит решить судьбу праздничной елки в столице

Как и каждый год в Киеве в канун зимних праздников планируют установить главную елку страны на Софийской площади. Однако этот год в Украине исключительный по поводу событий, поэтому не каждый соглашается с таким решением властей. Но первый проект украшенной елки уже обнародовали в сети. Праздничное дерево будет сиять национальными цветами – синим и желтым.

Об этом рассказал президент Folk Ukraine и организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий. По его словам, они уже имеют несколько вариантов того, как будет выглядеть киевская елка. Вероятно, что на макушке вместо звезды будет трезубец.

"Эскиз елки уже разработан. Могу сказать, что в этот раз елка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", — рассказал Добруцкий.

Вид площади вокруг елки

Елка возможно будет в сине-желтых цветах

Место расположения елки не установили, но традиционно она находится на Софийской площади

При этом отмечается, что все это будет без концертов, ярмарки и традиционных празднований. Сам городской глава Киева Виталий Кличко подтвердил установку дерева. Сейчас они работают, ищут партнеров и спонсоров.

"Новый год и Рождество отменять никто не будет… Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье… Но таких массовых празднований 100% не будет. Что касается новогодней елки, то мы сейчас рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь в первую очередь от безопасности", – рассказывал мэр столицы в эфире телемарафона ранее.

С решением местных властей по установке новогодней елки согласны далеко не все киевляне. На сайте Киевского местного совета появилась петиция с просьбой не устанавливать в этом году праздничное дерево, а направить сохраненные деньги на ВСУ или в помощь внутренне перемещенным лицам.

"Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы как сознательные жители столицы в то же время можем в этом году обойтись без установления главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник которого ожидает каждый украинец — это День Победы ", — пишет автор петиции.

Киевляне собрали нужное количество подписей меньше, чем в сутки. Теперь после подписи 6 тысяч человек ее должны рассмотреть в КГГА и принять решение.

Текст петиции

Среди пользователей в сети также разразились споры по вопросу установления елки этой зимой. В общем, трудно подсчитать, к какому варианту больше склоняются украинцы. Приверженцы ее установления считают, что не следует отменять праздник в этом году таким образом, так как у граждан должно быть хотя бы определенное утешение на фоне многих месяцев полномасштабной войны. К тому же они отмечают, что это явно понравится нашим врагам.

Те, кто против установления новогоднего символа в Киеве, отмечают, что этой зимой нужно экономить как деньги, так и электроэнергию. Они просят по меньшей мере не тратить на елку такие сумасшедшие деньги, как это делается всегда.

Как сообщал "Телеграф" ранее, синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в этом году, будет ли снег зависит от каждого конкретного города.