Укр

Новогодняя ночь в Украине будет теплой: прогноз синоптиков на конец декабря

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
35
Сильных морозов в конце декабря не будет Новость обновлена 31 августа 2022, 16:30
Сильных морозов в конце декабря не будет

Со снегом повезет далеко не всем городам

Впереди украинцев ждет три месяца календарной осени, которые будут удивлять погодными сюрпризами, но уже сейчас некоторые задаются вопросом, будет ли снег в новогоднюю ночь. Для таких случаев синоптики meteoprog.ua составили предварительный прогноз на основе исторических данных за 70 лет.

В Киеве в ночь с 31 декабря на 1 января осадков не ожидается. Температурные показатели днем будут держаться на уровне -1 градуса ниже нуля, а в новогоднюю ночь опустятся до -5 мороза. Снега, по предварительным данным синоптиков, не прогнозируется.

Погода в Киеве на новый год 2023

В Одессе в канун нового года столбики термометров днем будут показывать 0 градусов, а ночью опустятся до -4. При этом осадков 31 декабря не ожидается, а вот 1 января прогнозируется небольшой дождь и 2 градуса тепла днем.

Погода в Одессе на новый год 2023

В Харькове 31 декабря ожидается небольшой морозец днем – до -3 ниже нуля, а ночью столбики термометров покажут -6 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют ни в виде дождя, ни в виде снега.

Погода в Харькове на новый год 2023

Во Львове в канун нового года пройдет небольшой дождь. Столбики термометров днем покажут +1, а ночью температура воздуха опустится до -5 мороза. Уже 1 января осадки отступят, а температура воздуха будет колебаться от +1 до -3.

Погода во Львове на новый год 2023

Ранее "Телеграф" сообщал, ждать ли украинцам сильных морозов этой зимой и какие сюрпризы приготовил каждый из зимних месяцев.

Теги:
#Украина #Новый год #Декабрь #Прогноз погоды