Утеплюємося та готуємо запаси: як краще підготуватися до зими без опалення (відео)

До вирішення можливих проблем варто почати готуватися до настання справжніх зимових холодів

У зв’язку з можливими відключення світла і газу серед українців стали популярні поради щодо "виживання", якими охоче діляться люди, що регулярно проводять час далеко від благ цивілізації.

Про одного з таких фахівців, Сергія, розповідається у сюжеті ТСН.

На думку Сергія, головним завданням цієї зими стане збереження тепла, і для цього він рекомендує заздалегідь придбати спальник.

"Спальник гріє тим, що створює такуий простір, в якому тепло", — вважає Сергій.

Але туристичний спальник – справа не дешева. Ціни стартують від трьох тисяч гривень.

"Спальник-ковдра коштує близько трьох тисяч гривень. Його блискавка по всій довжині відкривається і можна використовувати як велику ковдру. Якщо холодно, все закриваємо і лягаємо всередину. Таким чином краще зберігається тепло", — пояснює він.

Що допоможе не замерзнути взимку

Крім спальника, експерт рекомендує запастися системою приготування їжі – ціни на них стартують від тисячі гривень. Хоча в побуті такі пристрої не дуже зручні, каже він, але за критичних умов добре підійде.

Їжа — ще одна проблема, яку потрібно буде вирішити, якщо не стане газу та електрики. Тут можуть допомогти туристичні пайки. Екстремальним харчуванням можна перебитися, доки комунальники відновлять інфраструктуру. Такого продукту багато на ринку на будь-який смак та гаманець.

Крім того, обов’язково потрібно купити на зиму кілька якісних ліхтариків та пауербанк – це дозволить залишатися на зв’язку при відключенні електроенергії.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаків, які дозволять заощадити на електриці.