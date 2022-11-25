Евакуація з Києва. Що про це відомо насправді

Ми зібрали усі офіційні заяви та спростування чиновників щодо можливості вивезення киян на випадок повного блекауту

Найбільше за останній час відключення електроенергії у столиці після ударів по станціях забезпечення тепла та світла знову порушило питання про евакуацію з Києва. Часто заяви лунали у вигляді попереджень, а іноді й у вигляді ІПСО.

Розбираємося, що про це відомо.

1.Стаття The New York Times (5 листопада) із назвою: "Київ готується до тотальної евакуації на випадок відключення електропостачання" була розцінена як російське ІПСО та дезінформація.

Матеріал базується на коментарях голови департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, однак у тексті немає цитат зі згадкою про плани евакуації 3 млн киян. Потім сам Ткачук пояснив, що система цивільного захисту має бути готовою до різних варіантів, але це не означає, що місто зараз готується проводити евакуацію

Стаття "Київ готується до тотальної евакуації на випадок відключення електропостачання"

2."План-Б" від Шмигаля.

8 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів чесну розмову з українцями, та попередив, що завжди потрібно мати "план-Б". Евакуація з Києва, за його словами, застосовуватиметься в останню чергу як екстрений крок.

"Знову повернуся до теми стосовно евакуації населення з Києва чи з іншого міста. Чесна розмова тут важлива і правильна. Тому ще раз підкреслюю позицію Уряду та відповідальних відомств: евакуація може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок. Завжди потрібно мати "план-Б", але зараз ситуація далека від того, щоб оголошувати евакуацію будь-якого не прифронтового міста і тим паче столиці", — сказав він.

3.Інтерв'ю гендиректора ДТЕК і заклики виїхати за кордон.

19 листопада ряд ЗМІ повідомив, що гендиректор ДТЕК Максим Тімченко нібито закликав українців подумати про виїзд на декілька місяців через ситуацію з електрикою. Джерелом було інтерв'ю британському BBC.

Спростування ДТЕК

Тімченко згодом випустив спростування та сказав, що журналісти інтерпретували його слова неправильно. Він не закликав виїжджати.

"У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати", — цитує ДТЕК слова Тимченка і додає повне відео сказаного.

4.Мер Києва Віталій Кличко: "Евакуації усіх киян не передбачена"

В інтерв'ю "BBC-Україна" на уточнювальне питання, чи передбачена евакуація всього населення Кличко відповів:

"Евакуації не передбачено. І взагалі, куди нас евакуйовувати? Але якщо ми можемо знайти більш зручні місця, де ми могли б певний час провести, — це інша справа", — сказав мер, порадивши киянам домовитися з друзями, знайомими у передмісті, у яких є приватні будинки з пічками.

Кличко відповів ЗМІ на питання про евакуацію

5.Можуть вивезти вразливу частину населення.

Згодом у виступі під час єдиного телемарафону та в інтерв'ю німецькому Bild Кличко сказав про можливість тимчасового вивезення на зиму певної категорії громадян.

-У розмові з Bild мер він зазначив, що міська влада прораховує всі варіанти подальшого функціонування Києва. Якщо події розгортатимуться погано, ймовірно, частину жителів столиці евакуюють. Хоча цього в держструктурах украй робити не хочуть.

"Треба також готуватися до найгіршого сценарію. Це було б, якби відбулося повсюдне відключення електроенергії, а температура була ще нижчою. Тоді частину міста доведеться евакуювати, але ми не хочемо, щоб це зайшло так далеко!"

-у ході виступу в ефірі національного телемарафону 24 листопада Кличко уточнив, що не виключається переміщення деяких категорій мешканців (не евакуацію) за межі столиці. Наразі про цей крок не йдеться, але влада має різні сценарії.

"Ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати до передмістя Києва: дитячі будинки, будинки для людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо", — зазначив Кличко.

6.Киян переселяти не будуть, бо немає куди, — Подоляк

Радник ОП Михайло Подоляк 25 листопада повідомив, що киян переселяти не будуть, адже просто немає куди. Він відзначив, що в Україні зараз немає безпечних територій, які не перебувають під обстрілами росії.

"Я не про емоції, а про холодний розрахунок. Тому в мене і питання – куди ж переселяти частину Києва, де у нас територія, яка знаходиться не під ракетними атаками або не втратила світло? Куди нам вивезти мільйон людей, які вже навіть змогли пристосуватися з точки зору тяжкості цієї зими. Які все розуміють та допомагають один одному?", — заявив Подоляк.

Таким чином, з усіх заяв представників влади можна зробити висновок, що повної евакуації міста поки не планується. У найгіршому випадку вивезти у передмістя можуть лише частину людей.

Як повідомляв "Телеграф", у Києві маленьку дівчинку привезли на заправку, щоб підключити інгалятор, необхідний для її життя.