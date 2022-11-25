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Эвакуация из Киева. Что об этом известно на самом деле

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
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Железнодорожный вокзал Киева
Железнодорожный вокзал Киева. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Мы собрали все официальные заявления и опровержения чиновников о возможности вывоза киевлян на случай полного блэкаута

Самое большое за последнее время отключение электроэнергии в столице после ударов по станциям обеспечения тепла и света снова подняло вопрос об эвакуации из Киева. Часто заявления звучали в виде предупреждений, а иногда и в виде ИПСО.

Разбираемся, что об этом известно.

1.Статья The New York Times(5 ноября) под названием: "Киев готовится к тотальной эвакуации на случай отключения электроснабжения" была расценена как российская ИПСО и дезинформация.

Материал базируется на комментариях главы департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, однако в тексте нет цитат с упоминанием о планах эвакуации 3 млн киевлян. Затем сам Ткачук пояснил, что система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не означает, что город сейчас готовится проводить эвакуацию.

Статья "Киев готовится к тотальной эвакуации на случай отключения электроснабжения"

2. "План-Б" от Шмыгаля.

8 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль провел честный разговор с украинцами и предупредил, что всегда нужно иметь план-Б. Эвакуация из Киева, по его словам, будет применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.

"Снова вернусь к теме эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и уместен. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию Правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг. Всегда нужно иметь "план-Б", но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого не прифронтового города и тем более столицы", – сказал он.

3. Интервью гендиректора ДТЭК и призывы уехать за границу.

19 ноября ряд СМИ сообщил, что гендиректор ДТЭК Максим Тимченко якобы призвал украинцев подумать о выезде на несколько месяцев из-за ситуации с электричеством. Источником было интервью британскому BBC.

Опровержение ДТЭК

Вскоре Тимченко выпустил опровержение и сказал, что журналисты интерпретировали его слова неправильно. Он не призывал уезжать.

"У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать", — цитирует ДТЭК слова Тимченко и добавляет полное видео сказанного.

4. Мэр Киева Виталий Кличко: "Эвакуация всех киевлян не предусмотрена"

В интервью "BBC-Украина" на уточняющий вопрос, предусмотрена ли эвакуация всего населения Кличко ответил:

"Эвакуация не предусмотрена. И вообще, куда нас эвакуировать? Но если мы можем найти более удобные места, где мы могли бы определенное время провести, — это другое дело", — сказал мэр, посоветовав киевлянам договориться с друзьями, знакомыми в пригороде, в которых есть частные дома с печками.

Кличко ответил СМИ на вопрос об эвакуации

5. Могут вывезти уязвимую часть населения.

Впоследствии в выступлении во время единственного телемарафона и в интервью немецкому Bild Кличко сказал о возможности временного вывоза на зиму определенной категории граждан.

разговоре с Bild мэр отметил, что городские власти просчитывают все варианты дальнейшего функционирования Киева. Если события будут разворачиваться плохо, вероятно часть жителей столицы эвакуируют. Хотя этого в госструктурах делать не хотят.

"Надо также готовиться к худшему сценарию. Это было бы, если бы произошло повсеместное отключение электроэнергии, а температура была еще ниже. Тогда часть города придется эвакуировать, но мы не хотим, чтобы это зашло так далеко!"

-В ходе выступления в эфире национального телемарафона 24 ноября Кличко уточнил, что не исключается перемещение некоторых категорий жителей (не эвакуация) за пределы столицы. Сейчас об этом шаге речи не идет, но у властей есть разные сценарии.

"Мы рассматриваем возможность того, что часть людей может переехать в пригород Киева: детские дома, дома престарелых. Назвать эвакуацией это нельзя, а вот временный переезд некоторых групп населения мы рассматриваем", — отметил Кличко.

6. Киевлян переселять не будут, потому что некуда, — Подоляк

Советник ОП Михаил Подоляк 25 ноября сообщил, что киевлян переселять не будут, ведь просто некуда. Он отметил, что в Украине сейчас нет безопасных территорий, не находящихся под обстрелами россии.

"Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос – куда же переселять часть Киева, где у нас территория, которая находится не под ракетными атаками или не потеряла свет? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже даже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимы, которые все понимают и помогают друг другу?", — заявил Подоляк.

Таким образом, из всех заявлений представителей власти можно сделать вывод, что полной эвакуации города пока не планируется. В самом худшем случае вывезти в пригород могут только часть людей.

Как сообщал Телеграф, в Киеве маленькую девочку привезли на заправку, чтобы подключить ингалятор, необходимый для ее жизни.

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