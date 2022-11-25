Без хлеба в маркетах и с закрытыми "Пунктами несокрушимости": как Киев переживает блэкаут (фото)

Специалисты работают над тем, чтобы вернуть в киевские дома тепло и свет

Массированный ракетный удар россиян по Украине 23 ноября оставил множество населенных пунктов без электроэнергии. В их числе оказался и Киев, который все еще восстанавливается после такого потрясения. По информации мэра Виталия Кличко, на утро 25 ноября уже треть домов столицы вновь подключены к теплоснабжению. Работы насчет возвращения тепла в другие дома продолжаются.

Об этом чиновник рассказал в своем Telegram-канале. Также некоторыми деталями последствия блэкаута поделились каналы "Киевский движ" и dtp.kiev.ua ВОЙНА.

Половина киевских абонентов, по данным Кличко, остается все еще без электроэнергии.

"На протяжении дня энергетики планируют подключать электрику для всех потребителей поочередно — на три часа", — добавил он.

Тем временем киевляне решили серьезно подойти к проблеме блэкаута. В сети распространяются снимки из некоторых маркетов, где на полках полностью отсутствует хлеб и другие продукты. При этом не уточняется: это потому, что жители все оперативно раскупили, или же магазины решили не потреблять лишней энергии, запуская собственное производство.

Хлеба в некоторых магазинах нет

Производство выпечки не запускалось

Жители столицы всерьез затарились водой

Не работают и некоторые из "Пунктов несокрушимости", открытие которых было анонсировано президентом Владимиром Зеленским. Вполне вероятно, что они не могут работать круглосуточно, к тому же часть из них подвязана к другим организациям, школам и детсадам. Скорее всего, если эти объекты остаются без света, то и зарядиться в таком "Пункте" будет проблематично.

Некоторые "Пункты несокрушимости" не могут помочь вам подзарядиться

Впрочем, украинцы готовы пережить все. Настоящим символом несломленности нашего народа стала маленькая девочка, которую накануне вечером родители привезли на АЗС для подзарядки ее ингалятора. Этот прибор необходим ей по медицинским показателям, но даже в такой сложной ситуации все равно было найдено выход.

Девочка смогла получить доступ к электроэнергии, чтобы зарядить ингалятор

А вот так киевляне радовались включению электроэнергии. Видимо, россиянам не стоит надеяться на то, что их атаки смогут сломить украинский народ.

Напомним, ранее мы рассказывали, кто может рассчитывать на первоочередную эвакуацию из Киева, если таковая в случае повторного блэкаута все же понадобится.

Также "Телеграф" рассказывал о последствиях ракетного удара по столице. Как известно, российские снаряды попали в жилой дом.