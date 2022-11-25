Пять простых шагов, как быстро зарядить телефон без света

Очень актуальный вопрос в тяжелое для украинцев время

Российские оккупанты продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины, поэтому у многих ее жителей, которые не хотят остаться без связи, возникает вполне логичный вопрос: как зарядить свой мобильный телефон, если в доме пропало электричество.

Чтобы держать возле себя заряженный гаджет, достаточно знать об альтернативных способах зарядки телефона без использования света, пишет "Апостроф".

Как зарядить смартфон, если нет света

На первом месте, конечно же, павербанк. Им можно зарядить не только смартфон, но и другую технику. Ранее мы писали о том, как сделать павербанк для роутера своими руками. Ноутбук. От заряженного устройства можно зарядить телефон через USB-кабель. Удобным способом зарядки телефона является автомобильные зарядки: они тоже могут спасти в условиях отключения электроэнергии в вашем доме. Использование фонаря. Такие устройства на аккумуляторе могут стать зарядным устройством для смартфона, конечно, если у вас имеется USB-кабель. Может спасти и беспроводная колонка. Достаточно наличия USB-кабеля. Важно понимать, что этот способ добавит не более 20% уровня зарядки, однако этого времени будет достаточно, чтобы сделать экстренные вызовы или отправить срочные сообщения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.