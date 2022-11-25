Пять простых шагов, как быстро зарядить телефон без света
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Очень актуальный вопрос в тяжелое для украинцев время
Российские оккупанты продолжают атаковать критическую инфраструктуру Украины, поэтому у многих ее жителей, которые не хотят остаться без связи, возникает вполне логичный вопрос: как зарядить свой мобильный телефон, если в доме пропало электричество.
Чтобы держать возле себя заряженный гаджет, достаточно знать об альтернативных способах зарядки телефона без использования света, пишет "Апостроф".
Как зарядить смартфон, если нет света
- На первом месте, конечно же, павербанк. Им можно зарядить не только смартфон, но и другую технику. Ранее мы писали о том, как сделать павербанк для роутера своими руками.
- Ноутбук. От заряженного устройства можно зарядить телефон через USB-кабель.
- Удобным способом зарядки телефона является автомобильные зарядки: они тоже могут спасти в условиях отключения электроэнергии в вашем доме.
- Использование фонаря. Такие устройства на аккумуляторе могут стать зарядным устройством для смартфона, конечно, если у вас имеется USB-кабель.
- Может спасти и беспроводная колонка. Достаточно наличия USB-кабеля. Важно понимать, что этот способ добавит не более 20% уровня зарядки, однако этого времени будет достаточно, чтобы сделать экстренные вызовы или отправить срочные сообщения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно быстро сделать, если смартфон упал в воду и отключился. А также мы объясняли, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали.