Маленькую девочку привезли на заправку, чтобы подключить ингалятор: снимок растрогал соцсети (фото)

Снимок разлетелся по сети и стал фотографией дня

В результате ракетных атак рф миллионы украинцев продолжают оставаться без света. Иногда от электричества зависит жизнь человека. Так, социальные сети растрогала фотография, на которой запечатлена девочка на заправке: семья привезла туда ребенка, чтобы подключить к сети ингалятор.

Снимок опубликовал ряд Телеграм-каналов, в том числе "Труха Украина" в четверг, 24 ноября. На нем видно, что малышка с ингалятором стоит неподалеку от источника питания. Вероятно, дома у семьи электричество отключили после массированных обстрелов рф, поэтому пришлось везти ребенка на АЗС.

"Фото дня: в Киеве маленькую девочку привезли на заправку, чтобы подключить к электросети необходимый для ее жизни ингалятор", — говорится в публикации.

Семья приехала с ребенком на АЗС, где есть электричество

Фотография растрогала пользователей. Этот снимок запостил у себя на странице в Инстаграм и ведущий Андрей Бедняков.

"Это Киев. Ноябрь 2022 год. Это заправка. Семья попросила розетку для девочки с ингалятором. россия продолжает бить по критически важной инфраструктуре Украины, лишая простых людей электричества, тепла и воды. Это на всю жизнь. Не отмыться", — написал Бедняков.

Как сообщалось, Киев может столкнуться с самой тяжелой зимой со времен Второй мировой войны. Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко. Позже он разъяснил, планируется ли массовая эвакуация и какие категории жителей Киева могут быть временно вывезены в пригород.