По сети распространяется спутниковый снимок Украины при блэкауте: что с ним не так

Украина в виде темного пятна на якобы спутниковом фото – очередной фейк россиян

Пропагандисты рф продолжают врать про отключения света в Украине. Сначала запустили в сеть дезинформацию об экспорте электроэнергии, а теперь распространяют якобы спутниковый снимок с темным пятном в виде карты нашей страны.

На это указало сообщество "По той бік новин" в Фейсбук. По данным фактчекеров, российские пропагандисты отфотошопили снимок NASA, оригинальное фото легко найти в сети.

Так, после массированной атаки рф 23 ноября ряд российских Телеграм-каналов начал публиковать якобы спутниковую фотографию. На ней очертания карты Украины черные, в отличие от других стран. Фактчекеры обратили внимание, что даже на этой "карте" нет Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Новый фейк россиян. Фото: facebook.com/behindtheukrainenews

Как оказалось, это старый снимок NASA. И на самом деле на нем отображены огни как европейских, так и украинских городов. Этот снимок можно приобрести в виде картины на художественных платформах, в частности Etsy.

Оригинальный снимок. Фото: etsy.com

Как действительно выглядел блэкаут в Украине показывает платформа NASA WORLDVIEW за 23 ноября. Фото опубликовали журналисты "Схем".

Вид на Украину с космоса. Фото: "Схемы"

Как сообщалось ранее, миллионы украинцев остались без света в результате ракетных атак россии. По мнению экспертов, есть три варианта блэкаута в Украине.