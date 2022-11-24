Мережею поширюється супутниковий знімок України при блекауті: що з ним не так

Україна у вигляді темної плями на нібито супутниковому фото – черговий фейк росіян

Пропагандисти рф продовжують брехати про відключення світла в Україні. Спочатку запустили в мережу дезінформацію про експорт електроенергії, а тепер поширюють нібито супутниковий знімок із темною плямою у вигляді карти нашої країни.

На це вказала спільнота "По той бік новин" у Фейсбук. За даними фактчекерів, російські пропагандисти відфотошопили знімок NASA, оригінальне фото легко знайти в мережі.

Так, після масованої атаки росії 23 листопада ряд російських Телеграм-каналів почав публікувати нібито супутникову фотографію. На ній контури карти України чорні, на відміну від інших країн. Фактчекери звернули увагу, що навіть на цій "карті" немає Криму та частини Донецької та Луганської областей.

Новий фейк росіян. Фото: facebook.com/behindtheukrainenews

Як виявилось, це старий знімок NASA. І насправді на ньому відображено вогні як європейських, так і українських міст. Цей знімок можна придбати у вигляді картини на мистецьких платформах, зокрема Etsy.

Оригінальний знімок. Фото: etsy.com

Як дійсно виглядав блекаут, в Україні показує платформа NASA WORLDVIEW за 23 листопада. Фото опублікували журналісти "Схем".

Вид на Україну з космосу. Фото: "Схеми"

Як повідомлялося раніше, мільйони українців залишилися без світла внаслідок ракетних атак росії. На думку експертів, є три варіанти блекауту в Україні.