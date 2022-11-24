Маленьку дівчинку привезли на заправку, щоб підключити інгалятор: знімок зворушив соцмережі (фото)

Знімок розлетівся у мережі та став фотографією дня

В результаті ракетних атак рф мільйони українців продовжують залишатися без світла. Іноді від електрики залежить життя. Так, соціальні мережі зворушила фотографія, на якій зображено дівчинку на заправці: сім’я привезла туди дитину, щоб підключити до мережі інгалятор.

Знімок опублікував ряд Телеграм-каналів, у тому числі "Труха Україна" у четвер, 24 листопада. На ньому видно, що малеча з інгалятором стоїть неподалік джерела живлення. Ймовірно, вдома у родини електрику відключили після масованих обстрілів рф, тому довелося везти дитину на АЗС.

"Фото дня: у Києві маленьку дівчинку привезли на заправку, щоб підключити до електромережі необхідний для її життя інгалятор", — йдеться у публікації.

Сім’я приїхала з дитиною на АЗС, де є електрика

Фотографія зворушила користувачів. Цей знімок запостив у себе на сторінці в Інстаграм і ведучий Андрій Бєдняков.

"Це Київ. Листопад 2022 рік. Це заправка. Сім’я попросила розетку для дівчинки з інгалятором. росія продовжує бити по критично важливій інфраструктурі України, позбавляючи простих людей електрики, тепла та води. Це на все життя. Не відмитися", — написав Бєдняков.

Як повідомлялося, Київ може зіткнутися із найважчою зимою з часів Другої світової війни. Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко. Пізніше він роз’яснив, чи планується масова евакуація та які категорії мешканців Києва можуть бути тимчасово вивезені до передмістя.