П’ять простих кроків, як швидко зарядити телефон без світла

Дуже актуальне питання у важкий для українців час

Російські окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру України, тому у багатьох її мешканців, які не хочуть залишитися без зв’язку, постає цілком логічне питання: як зарядити свій мобільний телефон, якщо в будинку зникла електрика.

Щоб тримати біля себе заряджений гаджет, достатньо знати про альтернативні способи зарядки телефону без використання світла, пише "Апостроф".

Як зарядити смартфон, якщо немає світла

На першому місці, звичайно ж, павербанк. Ним можна зарядити не лише смартфон, а й іншу техніку. Раніше ми писали про те, як зробити павербанк для роутера своїми руками. Ноутбук. Від зарядженого пристрою можна зарядити телефон через кабель USB. Зручним способом зарядки телефону є автомобільні зарядки: вони також можуть врятувати в умовах вимкнення електроенергії у вашому будинку. Використання ліхтаря. Такі пристрої на акумуляторі можуть стати зарядним пристроєм для смартфона, звичайно, якщо у вас є USB-кабель. Може врятувати і бездротова колонка. Достатньо наявності USB-кабелю. Важливо розуміти, що цей спосіб додасть не більше 20% рівня зарядки, однак цього часу буде достатньо, щоб зробити екстрені дзвінки або надіслати термінові повідомлення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі.