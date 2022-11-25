П’ять простих кроків, як швидко зарядити телефон без світла
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Дуже актуальне питання у важкий для українців час
Російські окупанти продовжують атакувати критичну інфраструктуру України, тому у багатьох її мешканців, які не хочуть залишитися без зв’язку, постає цілком логічне питання: як зарядити свій мобільний телефон, якщо в будинку зникла електрика.
Щоб тримати біля себе заряджений гаджет, достатньо знати про альтернативні способи зарядки телефону без використання світла, пише "Апостроф".
Як зарядити смартфон, якщо немає світла
- На першому місці, звичайно ж, павербанк. Ним можна зарядити не лише смартфон, а й іншу техніку. Раніше ми писали про те, як зробити павербанк для роутера своїми руками.
- Ноутбук. Від зарядженого пристрою можна зарядити телефон через кабель USB.
- Зручним способом зарядки телефону є автомобільні зарядки: вони також можуть врятувати в умовах вимкнення електроенергії у вашому будинку.
- Використання ліхтаря. Такі пристрої на акумуляторі можуть стати зарядним пристроєм для смартфона, звичайно, якщо у вас є USB-кабель.
- Може врятувати і бездротова колонка. Достатньо наявності USB-кабелю. Важливо розуміти, що цей спосіб додасть не більше 20% рівня зарядки, однак цього часу буде достатньо, щоб зробити екстрені дзвінки або надіслати термінові повідомлення.
Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно швидко зробити, якщо смартфон упав у воду та відключився. А також ми пояснювали, як висушити промоклий смартфон, якщо його не можна розібрати на деталі.