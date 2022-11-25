Війна — день 275: блекауту вдалося уникнути, до будинків українців повертаються світло, газ та вода

Місцева влада налагодила в країні роботу "пунктів незламності"

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 275 днів. Зважаючи на відсутність будь-яких успіхів на фронті, російські окупанти продовжують тактику терору мирного населення і здійснюють масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України, внаслідок якої мільйони українців залишилися без світла, тепла, води та зв’язку. Проте зусиллями місцевої влади та енергетиків блекауту в Україні вдалося уникнути і в країні поступово відновлюють подачу електрики.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 24 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Українські військові помстилися за вбивство немовляти у Запорізькій області – мер Мелітополя Федоров.

00:20 Окупанти знову завдали удару по Запоріжжю: ракети потрапили поряд з лікарнею.

00:05 В Україні – непроста ситуація з електрикою. Однак, за словами президента Володимира Зеленського, електрики роблять все можливе, потроху "витягуючи" споживачів із блекауту. Найважче зі світлом у Києві, а також у 15 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій. Крім того, вже запущено 4362 "Пункти незламності".

Про те, що відбувалося 22 листопада, можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 272: бої на Донбасі та низка обшуків СБУ .

Інформація за 23 листопада доступна у зведенні: Війна — день 273: окупанти штурмують Бахмут, а українці страждають від перебоїв зі світлом .

Дані про події 24 листопада – у нашому матеріалі "Війна – день 274: Україна оговтується після масового ракетного удару".